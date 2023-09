Dyrektor szkoły jak prezes korporacji?

Gdy oświata boryka się z ograniczeniami finansowymi, a oczekiwania wobec niej są coraz większe, dyrektorzy szkół muszą coraz częściej podejmować decyzje o charakterze biznesowym — mówi Elżbieta Wagner, dyrektor Instytutu Edukacji Spersonalizowanej Educare.

PB: Czy dyrektorzy szkół mają kompetencje, by zarządzać finansami swoich placówek?

Elżbieta Wagner: Początkowo dyrektorzy szkół najczęściej nie mają kompetencji menedżerskich i muszą bardzo szybko je nabyć, ponieważ zarządzanie stroną organizacyjną i finansową tych jednostek jest niezbędne. W placówkach publicznych dyrektorzy mają ograniczony wpływ na budżet, ale mogą szukać sposobów na jego optymalizację.Menedżerowie placówek niepublicznych mają większą swobodę w tej dziedzinie. Niemniej w edukacji zawsze brakuje pieniędzy, więc biegłość dyrekcji zarówno w ich pozyskiwaniu, jak też efektywnym wydatkowaniu może przełożyć się na wyższą jakość nauczania.

Uważa pani, że choć prowadzenie szkoły to misja, trzeba zarządzać nią tak, jakby to była firma produkcyjna albo franczyza Żabki. Skąd takie przekonanie?

Dyrektor szkoły, podobnie jak menedżer w firmie, kieruje zespołem ludzi, którzy realizują wspólne cele. Choć świat edukacji pod wieloma względami różni się od świata biznesu, w obu przypadkach sukces zależy od wysokiej klasy przywództwa i znajomości procesów biznesowych. Przekonywanie do swojej wizji, budowa strategii, wpływanie na osiąganie wyników przez innych, zachęcanie do współpracy w ramach zespołu, dawanie przykładu, motywowanie i inspirowanie to rzeczy ważne w każdego rodzaju instytucji.

Nikt się nie rodzi skutecznym liderem, finansistą lub organizatorem. Czy są jakieś szkoły dla menedżerów oświaty?

Jest wiele kursów i szkoleń dla dyrektorów szkół, a coraz częściej prowadzi je kadra zarządzająca ze zwyczajnych firm. Okazuje się, że synergia edukacji i biznesu daje obu stronom bardzo dużo korzyści. Ludzie z korporacji cieszą się, gdy widzą menedżerów placówek oświatowych zainteresowanych rynkiem pracy, efektywnym zarządzaniem i wprowadzaniem uczniów w realia gospodarki, pieniądza. Przedstawiciele oświaty zaczynają natomiast lepiej rozumieć zmiany, które następują w naszym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, a tym samym lepiej organizują proces edukacji w swoich placówkach.

Mówi to pani na podstawie własnych doświadczeń?

Instytut Educare w jakiejś części jest autorem programu edukacyjnego i liderskiego, który finansuje Fundacja TDJ z Katowic. Jego uczestnicy — dyrektorzy placówek publicznych i niepublicznych — wymieniają się między sobą swoimi doświadczeniami w przywództwie i dobrymi praktykami. Korzystają również z mentoringu, który na zasadzie wolontariatu oferują przedstawiciele korporacji: prezesi, członkowie zarządów, wyżsi rangą dyrektorzy. W ramach tego programu zorganizowaliśmy trzydniowy kurs przywództwa we współpracy z ISEE Business School w Barcelonie, w którym brałam udział. Za najcenniejsze, poza aspektami networkingowymi, uważam to, że rozwiązywaliśmy typowe dla biznesu problemy metodą case studies.

Takie kursy i szkolenia, jak mniemam, są okazją, by dyrektorzy szkół wyszli ze swojej szkolnej bańki i spojrzeli na edukację również w kontekście gospodarki, rynku pracy, finansów. W rezultacie mogą przybliżyć uczniom realia dorosłego życia...

Takie programy są m.in. okazją, by rozmawiać z pracodawcami o najbardziej potrzebnych kompetencjach na rynku pracy, których często brakuje absolwentom. Są to umiejętności dotyczące współpracy, pracy zespołowej, komunikacji, rozwiązywania problemów. Dyrektorzy szkół, którzy uczestniczą w kursach zarządzania i przywództwa, wiedzą, jak razem z nauczycielami inspirować i tworzyć warunki rozwoju uczniów, zachęcając ich do odkrywania złożoności świata oraz własnych mocnych stron, talentów i zainteresowań, czyli potencjału, mogących się przełożyć na owocną karierę zawodową.

Edukacja i biznes, nauka i finanse — okazuje się, że te światy nie muszą stać w opozycji do siebie, ale mogą się przenikać i uzupełniać...

I coraz więcej dyrektorów szkół wydaje się to rozumieć. Usuwają sztuczne podziały na teorię i praktykę, mądrości życiowe i wiedzę z podręcznika. Przede wszystkim zaś interesują się tym, w jakim otoczeniu biznesowym znajdą się absolwenci po ukończeniu edukacji. Wspierać uczniów, aby się odnaleźli na rynku pracy, wyposażać ich w kompetencje ułatwiające karierę, ale także pomagające w rozwoju i w prowadzeniu udanego, szczęśliwego życia — czy nie na tym polega rola szkoły i jej liderów?

