EBC podniósł stopy procentowe o 50 pkt baz.

Referencyjna stopa depozytowa poszła w górę o 50 punktów bazowych do poziomu 0,00 (zero) proc. To pierwszy ruch w górę od 11 lat i największa podwyżka od 2000 r.

Decyzja EBC z miejsca wsparła euro. W relacji do dolara umocniło się o 0,8 proc. do 1,0256 USD.

Do obu walut umocnił się złoty.

– Podwyżki stóp EBC, w przeciwieństwie do podwyżek stóp Fed, umacniają złotego (szczególnie do USD, ale również do EUR), co efektywnie zaostrza warunki monetarne w Polsce. Podwyżki stóp EBC gaszą też część popytu w Polsce. Pozwala to ograniczyć skalę podwyżek stóp procentowych NBP - skomentował na twitterze Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP.

Analitycy z Banku Pekao zwrócili uwagę, że oczekiwania dotyczące dalszych ruchów RPP ostro się korygują - w tym momencie najwyższa stawka FRA to ok. 7,5 proc., co oznacza spadek o 125 pkt baz. przez miesiąc.

Traderzy podnieśli zakłady na tempo zaostrzania polityki, wyceniając dodatkowe 137 punktów bazowych podwyżek do końca roku w porównaniu z mniej niż 120 punktami bazowymi wcześniej.

Tymczasem inflacja w strefie euro powoli zbliża się do poziomu 10 proc. i w wielu krajach wspólnego bloku walutowego jest najwyższa od co najmniej 40 lat. Eksperci uważają, że EBC będzie miał poważny problem ze sprowadzeniem inflacji w pobliże swojego celu na poziomie 2 proc. Inflacja ma bowiem zdecydowanie trwalszy charakter niż zakładano, a co ważne, inflacja bazowa nie obejmująca ceny żywności i energii wykazuje tylko nieznaczne oznaki osłabienia.