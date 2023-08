Ekspert: Moskwa będzie przeciągać wojnę do decydujących dla losów Ukrainy wyborów w USA PAP

Moskwa będzie próbować przeciągać wojnę do decydujących dla losów Ukrainy wyborów prezydenckich w USA, zaplanowanych na rok 2024 - ocenia we wtorek ekspert ds. bezpieczeństwa i poseł do estońskiego parlamentu Kalev Stoicescu.

