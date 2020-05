Emilewicz: za wcześnie, by mówić o przywróceniu handlowych niedziel

Uważnie obserwujemy ruch klientów w sklepach, nowe nastroje konsumenckie; uważamy, że jest za wcześnie, by wracać do dyskusji o handlu w niedzielę, oceniła w środę na internetowej sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

„Uważnie obserwujemy ruch klientów w sklepach, także wielkopowierzchniowych. Patrzymy, jak zwiększył się handel w internecie – mieliśmy go na poziomie 5-6 proc. przed pandemią, w ciągu pięciu tygodni wzrósł do poziomu 20 proc., więc pojawiają się nowe nastroje konsumenckie” - mówiła Emilewicz.



Przytoczyła dane jednego ze sklepów dużej sieci meblowej, która – jak zaznaczyła – zbudowała w Polsce bardzo duży łańcuch wartości poddostawców i producentów dostarczających towary na rynek światowy. „Tam obroty od pierwszego dnia otwarcia są na poziomie 140 proc. dzień do dnia, tydzień do tygodnia - 2020 do 2019” - relacjonowała wicepremier.



„Wydaje się, że na dziś jeszcze nie ma takiej potrzeby, żeby mówić o niedzielach (handlowych). Wiem, że to jest postulat; często go słyszę, żebyśmy przywracali niedziele handlowe. Ale tak, jak powtarzamy: obserwujemy gospodarkę, zobaczmy co się wydarzy po miesiącu odmrożenia, w jakim będziemy punkcie, czy nie wrócimy do dyskusji o niedzielach” - zasygnalizowała.



„Ale na pewno dziś to za wcześnie, by o tym mówić" – oceniła Jadwiga Emilewicz.



W pierwszym pakiecie ustaw antykryzysowych, wdrożonym 31 marca br., dopuszczono przez sklepy objętym zakazem handlu w niedziele przyjmowanie w te dni towaru, rozładowywanie go oraz wykładanie na półki.