ETF na mWIG40 wstrzelił się w rynek

W niespełna półtora miesiąca aktywa pasywnego funduszu średnich spółek urosły dziesięciokrotnie. Są już dwa razy większe od siostrzanego ETF-u na WIG20, o dłuższej historii

Pod względem debiutów spółek na rynku głównym rok 2019 jest dla warszawskiej giełdy jeszcze gorszy niż 2018. Doszło do zaledwie dwóch, które poprzedziła emisja akcji. Największa z nich miała wartość niespełna 25 mln zł. Jednak 2019 r. to również rok debiutu pierwszych dwóch ETF-ów opartych na polskim prawie. Stworzyły je wspólnie Beta Securities Poland i AgioFunds TFI. Jako pierwszy — 7 stycznia 2019 r. — pojawił się Beta ETF WIG20TR, który ma odwzorowywać zachowanie indeksu największych spółek powiększonego o wypłacane przez nie dywidendy. 5 września 2019 r. dołączył do niego Beta ETF mWIG40TR, który ma takie same założenia odnośnie do indeksu średnich spółek. I właśnie ten drugi ETF okazał się ewidentnym sukcesem.