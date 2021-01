Euroland: PMI wzrósł najmocniej od połowy 2018 r.

Końcówka 2020 r. dla gospodarki strefy euro była dosyć udana., Aktywność sektora przemysłowego była w grudniu najwyższa od połowy 2018 r. Sugerować to może, że spadek PKB wywołany pandemią koronawirusa będzie niższy niż zakładano, donosi Reuters.

Wskaźnik PMI wzrósł do 55,2 pkt z listopadowego odczytu na poziomie 53,8 pkt. Odczyt okazał się jednak nieco niższy niż wynikało to z wstępnego oszacowania (flash) rzędu 55,5 pkt.

Wygląda na to, że gospodarka w IV kwartale została dotknięta pandemią znacznie słabiej niż miało to miejsce w II kwartale podczas pierwszej fali zachorowań. Wpłynęła na to przede wszystkim odporności produkcji – stwierdził Chris Williamson, główny ekonomista IHS Markit.

W przypadku gospodarki Niemiec, największej w regionie PMI dla przemysłu wzrósł grudniu do 58,3 pkt z 57,8 pkt w listopadzie i prognozie rzędu 58,6 pkt.