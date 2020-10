Facebook blokuje niektóre reklamy kampanii Trumpa

Serwis społecznościowy blokuje reklamy kampanii prezydenta Donalda Trumpa z powodu wprowadzania w błąd. Chodzi o te, które sugerują, że należy udać się już teraz do urn wyborczych.

W poniedziałek kampania Trumpa opublikowała na Facebooku reklamy głoszące m.in. “Vote Today” (Głosuj dzisiaj), czy “Election day is today” (Dzień wyborów jest dzisiaj). Serwis uznał, że wprowadzają one w błąd, bo wybory odbędą się 3 listopada. Jednak sytuację komplikuje to, że Facebook od wtorku nie przyjmuje już żadnych reklam politycznych, a zgłoszone przez kampanię Trumpa były nieaktywne, co sugeruje, że chciano je wykorzystać dopiero w dniu wyborów. Serwis podtrzymuje jednak swoją decyzję.