Fake newsy - kto i jak na nich zarabia [PODCAST]

Kto i jak tworzy i rozprzestrzenia fake newsy? Kto i jak na nich zarabia, a kto traci? Czy i jak można z nimi walczyć - o tym jest najnowszy odcinek podcastu Puls Biznesu do słuchania.

Premiera 233. odcinka podcastu Puls Biznesu do słuchania wypadła 1 kwietnia. Jednak zamiast primaaprilisowych żartów jest poważna rozmowa o fake newsach i manipulacji w internecie. Do rozmowy zaprosiłem ekspertów, osoby które od lat z bardzo bliska przyglądają się komunikacji, mediom i platformom społecznościowym. Tłumaczą, kto i jak zarabia na produkowaniu i rozprzestrzenianiu fake newsów? Czy to zjawisko jest groźne i jak z nim można walczyć? Jak działają farmy trolli i botów? Nie zabraknie też rad jak się bronić przed fake newsami.