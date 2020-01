Fałszywi prorocy

Eksperci, amatorzy, big data. Jest wiele pomysłów, jak odkryć, co stanie się za minutę czy za miesiąc. Wszystkie łączy jedno: nie działają. Chociaż…

Kto wygra wybory prezydenckie w Polsce i USA? Czy napięcia na Bliskim Wschodzie zmienią się w światowy konflikt? Jak się potoczą losy Meghan Markle i księcia Harry’ego po opuszczeniu rodziny królewskiej? Przełom starego i nowego roku obfituje w przepowiednie. Ludzie uważani za autorytety w swoich dziedzinach, czy chodzi o sport, czy o giełdę, show biznes lub technologie IT, peregrynują po studiach telewizyjnych, redakcjach prasowych tudzież portalach internetowych, by wyjawić i wytłumaczyć maluczkim, co się wydarzy w najbliższym czasie. Zjawisko, nazwane przez psychologów „pogonią za ekspertem”, lepiej jednak potraktować jako rozrywkę, bo znane osoby są równie omylne jak zwykli zjadacze chleba.