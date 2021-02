Fitch podtrzymała rating Japonii z negatywną perspektywą

Agencja Fitch podtrzymała swój dotychczasowy rating dla Japonii na poziomie „A” z perspektywą negatywną. Związane jest to zagrożeniem ze strony pandemii Covid-19, informuje Reuters.

Agencja uważa, że stopniowo będzie wygaszane gigantyczne wsparcie fiskalne, ale oczekiwane spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego będzie stanowić zagrożenie dla prób obniżenia wskaźnika zadłużenia w średnim okresie.

Fitch podkreśla, że w 2020 r. dług publiczny Kraju Kwitnącej Wiśni zwiększył się do 254,8 proc. w relacji do PKB z 231,2 proc. w roku 2019. To najwyższy wskaźnik na świecie. Agencja oczekuje, że w roku 2023 relacja ta osiągnie szczyt na poziomie 258,6 proc.

Spodziewa się również, że Bank Japonii utrzyma obecną politykę pieniężną w nadchodzącym roku dzięki kontroli krzywej dochodowości, zakupom obligacji JGB na dużą skalę i bardziej ryzykownym aktywom, takim jak fundusze giełdowe (ETF) i J-REIT.

Fitch prognozuje, że trzecia pod względem wielkości gospodarka na świecie po USA i Chinach skurczyła się w 2020 r. o 5,3 proc. zaś w tym roku powinna odreagować o około 3,5 proc., a w roku 2022 wzrosnąć o 1,5 proc.