GPW będzie reanimować giełdę rolną

Po dwóch latach istnienia platformy do handlu zbożem giełda praktycznie nic z tego nie ma. Zarząd zapewnia, że z inwestycją w Armenii tak nie będzie.

W pierwszym kwartale 2022 r. wyniki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) spadły rok do roku. Zysk netto wyniósł 38,1 mln zł, a więc o 2,1 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2021 r. EBITDA spadła o 5,8 proc. - do 50,7 mln zł. To pochodna zarówno wzrostu kosztów operacyjnych, jak i spadku przychodów o 1,2 proc.

- Spadek przychodów to wynik niższych przychodów z rynku towarowego i wyższych z rynku finansowego – zaznacza Piotr Borowski, członek zarządu GPW. - Na rynku energii elektrycznej mieliśmy najgorszy kwartał od roku – dodaje Piotr Zawistowski, prezes Towarowej Giełdy Energii (TGE), która w grupie GPW odpowiada za rynek towarowy. Nowe otwarcie na rolników W segmencie towarowym najlepiej od roku działo się za to na giełdzie rolnej, czyli platformie do handlu zbożem. W pierwszym kwartale 2022 r. grupa GPW zaksięgowała z obrotu towarami rolno-spożywczymi 1 tys. zł (jeden tysiąc). W pierwszym kwartale 2021 r. były to 22 tys. zł, ale potem przez trzy kwartały GPW w ogóle nie wykazywała tego typu przychodów. - Dla wszelakich rynków, w tym rolnego, okres pandemii nie był okresem, w którym podstawowym zmartwieniem było stosowanie nowych metod handlu, ale borykanie się z pandemią i wszystkimi problemami, które przedsiębiorcy mieli wtedy przed sobą – komentuje Piotr Zawistowski. GPW zapowiada udoskonalenie modelu działania giełdy rolnej oraz „liczne działania edukacyjno-sprzedażowe” dotyczące platformy uruchomionej wiosną 2020 r. (pierwszą transakcję zawarto 14 maja 2020 r.) - Nigdy nie jest za późno na edukację i sprzedaż. Trochę nieszczęśliwie wystartowaliśmy z giełdą rolną, gdy zaczął się COVID-19. Grupa interesariuszy nie jest grupą, z którą można prowadzić rozmowy przez aplikacje Microsoft Teams czy Zoom. Wymaga to bezpośredniej relacji – mówi Izabela Olszewska, członkini zarządu GPW. Przyznaje zarazem, że jakimś zmianom ulegną same zasady funkcjonowania giełdy zbożowej. - Funkcjonujemy na rynku finansowym, którego model jest bardzo zaawansowany. W przypadku giełdy rolnej zastosowaliśmy podobne rozwiązania. Okazuje się, że w pewnych obszarach musimy je trochę uprościć, by odpowiedzieć na zapotrzebowanie potencjalnych uczestników – twierdzi Izabela Olszewska. - Wchodzimy w intensywny dialog z rynkiem i będziemy na bieżąco dostosowywać narzędzia do potrzeb – dodaje Piotr Zawistowski. Mały, ale rentowny Niebawem GPW sfinalizuje przejęcie kontroli nad mikrogiełdą papierów wartościowych z Armenii. Za nieco ponad 65 proc. tego przedsięwzięcia GPW zapłaci 8,4 mln zł. Kierownictwo GPW zapewnia, że to akurat będzie mały, ale dobry interes. - Po pierwsze giełda w Armenii ma około 11 mln zł środków pieniężnych i zero długów. Jej wyniki finansowe od 2019 r. rosną w tempie dwucyfrowym, a wartość aktywów netto podwoiła się. To jest bardzo rentowny biznes. Na poziomie EBITDA rentowność osiąga poziom 30 proc., a na poziomie zysku netto 23 proc. Dlatego patrzymy na to z dużym optymizmem – wyjaśnia Izabela Olszewska.