GPW: główne indeksy lekko wzrosły

Środowa sesja na GPW zakończyła się lekkimi wzrostami głównych indeksów. Wśród spółek z WIG20 najmocniej wzrosły notowania Play i Alior Banku.

Na zamknięciu sesji WIG20 pozostał bez większych zmian (wzrósł o 0,01 proc.) na poziomie 2.312,77 pkt., WIG zwyżkował o 0,07 proc. do 60.242,61 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,15 proc. do 4.091,06 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,3 proc. do 11.854,8 pkt.



Obroty na GPW wyniosły 937 mln zł, z czego 765 mln zł przypadło na spółki z WIG20.



WIG20 rozpoczął środowe notowania w pobliżu wtorkowego zamknięcia. Notowania systematycznie rosły do poziomu 2.322 pkt. około godz. 14. W ciągu pół godziny spadły o 5 pkt. O godz. 14.30 została opublikowana treść wystąpienia prezesa FED Jerome'a Powell'a przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów USA. Po tej publikacji WIG20 odbił do 2.340 pkt., po czym zakończył notowania na poziomie 2.312 pkt.



W ocenie szefa departamentu analiz TMS Brokers, Bartosza Sawickiego treść wystąpienia Powell'a sugeruje, że Fed obniży stopy procentowe już w lipcu, co pozwala odetchnąć z ulgą walutom i aktywom emerging markets, poprawia również sytuację na rynkach akcji.



Na światowych giełdach mieszane nastroje. Indeks S&P 500 przekroczył próg 3.000 pkt. po raz pierwszy w historii po otwarciu środowej sesji. Dow Jones Industrial wzrósł na otwarciu o 0,32 proc. do 26.870 pkt.



CAC 40, FTSE 100 oraz NIKKEI 225 około 17.20 pozostają bez większych zmian, DAX traci 0,5 proc.



Wśród spółek z indeksu WIG20 najmocniej wzrosły notowania Play - o 2,6 proc., oraz Alior Banku - o 2,4 proc.



Alior Bank poinformował we wtorek wieczorem o podjęciu decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego, którego wielkość szacuje na blisko 140 mln złotych, skutkującego obniżeniem wyniku finansowego netto w II kwartale 2019 roku.



"W związku z trwającym procesem restrukturyzacji klienta Banku działającego w branży spożywczej, w odniesieniu, do którego Bank w dniu 05 czerwca 2019 r. rozpoczął proces wypowiadania pakietu umów kredytowych (...), Bank podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego, którego wielkość szacuje na blisko 140 mln złotych, skutkującego obniżeniem wyniku finansowego netto w II kwartale 2019 r. Kwota ekspozycji związanej z finansowaniem Klienta przez Grupę Kapitałową Alior Bank na dzień publikacji raportu wynosi 234,7 mln złotych" - napisano w komunikacie.



W WIG20 najmocniej spadły notowania PZU - o 1,4 proc.



OFE PZU poinformował o nieumyślnym naruszeniu w dniu wyceny 9 lipca 2019 r. limitów inwestycyjnych.



Wśród spółek szerokiego rynku wyróżniły się notowania Idea Banku - wzrost o ponad 16 proc., oraz Getin Banku - o 6,4 proc.



"We wtorek po sesji pojawił się komunikat, że Idea Bank dopuści do procesu due dilligence fundusz private equity. Jeżeli nowy inwestor byłby zainteresowany dokapitalizowaniem Idea Banku, prawdopodobnie dokonałby zakupu akcji w drodze wezwania do sprzedaży. Inwestorzy pozytywnie odebrali taką informację” - powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku, Michał Konarski.



W trakcie wtorkowej sesji spółka poinformowała o zbyciu przez prezesa zarządu 8.000 akcji po cenie 180 zł.



Notowania Bogdanki wzrosły o 5,6 proc., a Brastera wzrosły o 6,8 proc.



Spółka poinformowała o podpisaniu z firmą Meditulip Global umowy na dystrybucję urządzenia Braster Pro na rynku koreańskim. Zgodnie z harmonogramem, do końca 2022 roku Meditulip Global powinien zakupić łącznie 3.220 urządzeń wraz z pakietami badań.



Kurs akcji Comarch spadł o 3,9 proc. przy obrotach rzędu 34 mln zł.



W środę wznowiony został handel akcjami notowanej na NewConnect spółki Fluid. Jej kurs wzrósł o ponad 23 proc.