Dywidendy zapewniają regularny przepływ gotówki dla inwestora. Oto wskazówki, jak najlepiej wybrać spółki do portfela

Odjęcie prawa do sutej dywidendy przez PZU po sesji 13 września (3,5 zł na akcję, 8,5 proc. ich wartości) ożywiło temat dochodów z akcji, zwłaszcza że tego samego dnia deklarację co do wypłaty złożył też zarząd Ambry (0,95 zł na akcję, 4,2 proc. wartości akcji). Obie spółki to dywidendowi prymusi, którzy dzielą się zyskiem od lat i zwykle są to premie na tyle wysokie, że trudno sobie wyobrazić portfel spółek dywidendowych bez ich udziału.