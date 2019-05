GPW: spadki głównych indeksów, w WIG20 najwięcej straciło JSW

W środę główne giełdowe indeksy zniżkowały. W gronie blue chipów najsilniej poszły w dół JSW, mBank i Alior.

WIG20 spadł o 0,5 proc. do 2.221,82 pkt., WIG zniżkował o 0,6 proc. do 57.522,36 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,8 proc. do 3.976,88 pkt., a sWIG80 stracił 0,1 proc. do 11.801,56 pkt.



Obroty na GPW wyniosły 747 mln zł, z czego 617 mln zł przypadło na spółki z WIG20.



Około godz. 17.25 niemiecki indeks DAX rośnie o 0,80 proc., a S&P500 zyskuje 0,25 proc.



W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły były: JSW (w dół o 4,9 proc.), mBank (o 2,9 proc.) i Alior Bank (o 2,6 proc.).



Kurs akcji JSW zniżkował siódmą sesję z rzędu i był na najniższym poziomie od września 2016 roku.



Wśród spółek z WIG20, które odnotowały najwyższe wzrosty podczas środowej sesji były: CD Projekt – w górę o 2,3 proc., CCC – wzrost o 2,0 proc. i Play – zwyżka o 1,8 proc.



Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się w środę: ZM Kania – spadek o 20,2 proc., Stalprodukt – w dół o 20,0 proc., Open Finance – zniżka o 18,2 proc., Braster – spadek o 11,7 proc., a Groclin – o 10,1 proc.



Spadały również ceny akcji Benefit Systems – o 6,1 proc., Banku Handlowego – o 5,2 proc. oraz Bogdanki – o 5,0 proc.



Cena akcji ZM Kania pogłębiła historyczne minimum. Od początku roku walory spółki straciły ok. 38 proc.



Cena Stalproduktu zniżkowała do najniższego poziomu od marca 2016 roku.



Stalprodukt poinformował w ciągu sesji, że według wstępnych szacunków na poziomie skonsolidowanym w pierwszym kwartale 2019 roku zysk netto spadł do 44,3 mln zł wobec 104,9 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes dotyczący skonsolidowanego zysku netto wynosi 60,2 mln zł.



Ponadto, przed zakończeniem notowań, spółka przedstawiła swoje stanowisko w związku z ogłoszonymi 6 maja planami czasowego wyłączenia części surowcowej krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland.



Zarząd spółki w trakcie spotkania 7 maja z przedstawicielem wysokiego szczebla kierownictwa firmy ArcelorMittal Flat Carbon Europe uzyskał deklarację podjęcia niezbędnych działań na rzecz zabezpieczenia dostaw materiałów wsadowych z innych hut działających w ramach Grupy ArcelorMittal w przypadku, gdyby czasowe wyłączenie części surowcowej krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland negatywnie wpłynęło na możliwości produkcji na rzecz Stalproduktu. 8 maja, po godz. 16.00 spółka dostała potwierdzenie działań w ramach tej deklaracji.



Kurs Groclinu był najniżej od listopada 2018 roku.



Cena akcji Benefit Systems, po trzecim z rzędu spadku, była najniżej od sierpnia 2016 roku.



Kurs walorów Banku Handlowego osiągnął dziesięcioletnie minimum, a Bogdanka była najniżej od lipca 2016 roku.



Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się w środę: Wojas – wzrost o 8,7 proc. i Ten Square Games – zwyżka o 7,0 proc.



Skonsolidowane przychody Wojasa wyniosły w kwietniu 2019 roku 24,4 mln zł, co oznacza wzrost o 28,1 proc. rdr.



Kurs akcji Ten Square Games ustanowił historyczne maksimum.



Haitong Bank podtrzymał rekomendację „kupuj” dla akcji spółki, a przy tym podniósł cenę docelową do 180,5 zł ze 133 zł w poprzedniej.