Grupa Pracuj ogłosiła zamiar wejścia na GPW

Grupa Pracuj ogłosiła w poniedziałek zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) skierowanej do inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Spółka planuje ubiegać się o dopuszczenie swoich walorów do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych.

Grupa Pracuj zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich swoich akcji do obrotu giełdowego. Spółka nie planuje emisji, a oferta ma objąć wyłącznie część istniejących udziałów należących do dotychczasowych akcjonariuszy.

Obecnie największymi akcjonariuszami spółki są: Przemysław Gacek, współzałożyciel i prezes Grupy Pracuj (posiada 54,71 proc. udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ, w tym 51 proc. pośrednio poprzez w pełni kontrolowaną spółkę Frascati Investments sp. z o.o.), fundusz wzrostowy TCV (poprzez swój wehikuł inwestycyjny), który zainwestował w spółkę w 2017 roku (26,66 proc.) oraz Maciej Noga, współzałożyciel Grupy Pracuj i szef rady nadzorczej (10,22 proc.).

Po zakończeniu oferty Przemysław Gacek, bezpośrednio i pośrednio poprzez Frascati Investments sp. z o.o., ma pozostać większościowym akcjonariuszem.

Akcje zostaną zaoferowane w ramach IPO przeprowadzanej na terytorium Polski skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Akcje mogą zostać również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym spoza terytorium Stanów Zjednoczonych, a także kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym ze Stanów Zjednoczonych.

W 2020 roku z serwisów Grupy Pracuj korzystało średnio 6,8 mln użytkowników miesięcznie, w tym 3,1 mln w Polsce i 3,7 mln na Ukrainie. W tym okresie w serwisach należących do spółki każdego dnia dostępnych było średnio 154 tys. ofert pracy. Z systemu eRecruiter służącego do zarządzania rekrutacjami korzysta ponad 1500 firm.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 roku Grupa Pracuj osiągnęła przychody z umów z klientami w wysokości 344 mln zł. To o 60 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Skorygowana EBITDA wzrosła rok do roku o 85 proc. do 200 mln zł.