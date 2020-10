Handel wychodzi na przedmieścia

W ciągu 10 lat mapę handlową zdominują miejsca na szybkie zakupy. Już dziś 7 na 10 nowych obiektów to retailparki.

Prognozy demograficzne GUS dotyczące zmian w polskich gminach do 2030 r. wskazują na postępujące zjawisko suburbanizacji, czyli rozwoju nowych osiedli poza granicami miast. Metropolie co prawda nadal będą przyciągały ludzi do pracy, jednak najbardziej dynamiczny przyrost ludności odnotują gminy okalające wielkie miasta. Na tej podstawie oraz opierając się na trendach w segmencie handlowym nieruchomości komercyjnych, eksperci CBRE przewidują, że najbliższe 10 lat tego segmentu należeć będzie do formatów convenience, czyli lokalnych parków handlowych.