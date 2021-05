Iga Świątek ma ogromny potencjał, by stać się pierwszą polską globalną marką indywidualną, czyli osiągnąć to, co nie udało się w pełni Agnieszce Radwańskiej oraz Robertowi Lewandowskiemu mimo ich niekwestionowanej pozycji sportowej. Tenis pozwala kobietom wejść do światowego topu zdominowanego przez mężczyzn. W setce najlepiej zarabiających sportowców według magazynu “Forbes” są tylko dwie panie: Naomi Osaka i Serena Williams. Idze Świątek blisko pod względem charakteru i zachowania do pierwszej, obie przyciągają młodych kibiców, o których zabiegają sponsorzy.

Współpraca PZU z Igą Świątek nie przeszła bez echa. Miejsce rozgrywania turniejów nie ma większego znaczenia — ważne, by marka była dobrze eksponowania oraz przebijała się do mediów i świadomości kibiców. Te cele PZU jak na razie osiąga. Pozostaje jeszcze wykorzystanie potencjału tenisistki w zagranicznej ekspansji firmy oraz komunikacji nowej strategii, opierającej się m.in. na innowacyjności. Iga Świątek może w tym pomóc jako przykład stawiania na młodych sportowców, stojących u progu wielkiej kariery. Równie istotne w ocenie będzie to, w jakim stopniu kontrakt przyczyni się do poprawy wizerunku firmy.