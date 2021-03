Igor Klaja – Przedsiębiorcą Roku 2020

Twórca firmy OTCF, będącej właścicielem odzieżowych marek 4F i Outhorn oraz dystrybutorem Under Armour, został zwycięzcą 18. polskiej edycji konkursu EY Entrepreneur of the Year.

Finał z epidemicznej konieczności przełożony został z listopada 2020 r. Zwycięzcą klasyfikacji generalnej został laureat kategorii PRODUKCJA i USŁUGI, jednej z trzech regulaminowych. Jury doceniło przede wszystkim heroiczną walkę Igora Klai o utrzymanie odzieżowej firmy na rynku sparaliżowanym koronawirusem – to „przedsiębiorca, który nigdy się nie poddaje, ciągle przesuwa granice swoich możliwości, a kryzys zamienia w szansę”. Firma OTCF przetrwała lockdown dzięki mocnym fundamentom działalności, opartym na zaangażowaniu, zaufaniu oraz transparentności, a sam Igor Klaja uważa, że kryzys związany z COVID-19 umocnił go jako lidera. W trakcie pandemii obiecał pracownikom, że nie będzie zwolnień i słowa dotrzymał. Twórca OTCF przed głównym laurem otrzymał nagrodę w kategorii PRODUKCJA i USŁUGI za „zbudowanie silnej marki opartej na ludziach, dla których biznes jest grą zespołową”. W czerwcu 2021 r. Igor Klaja będzie reprezentował Polskę w finale międzynarodowego konkursu EY World Entrepreneur Of The Year 2020 w Monte Carlo (stacjonarnie lub tylko wirtualnie).

Igor Klaja doceniony został za uratowanie świetnie funkcjonującej firmy przed epidemicznym upadkiem – w poprzednich 17 edycjach konkursu EY takie uzasadnienie byłyby niewyobrażalne. Fot. EY Zwycięzcami pozostałych regulaminowych kategorii zostali: ► NOWE TECHNOLOGIE / INNOWACYJNOŚĆ – Dawid Zieliński, zarządzający firmą Columbus Energy. Jury nagrodziło go za „wykorzystanie światowego megatrendu do błyskawicznej budowy dużej firmy będącej częścią zielonej gospodarki.” Columbus Energy oferuje instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii oraz infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych. Realizuje też projekty farm fotowoltaicznych, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dawid Zieliński jest przekonany, że OZE i nowoczesna energetyka to już nie jest moda, ale konieczność. ► NOWY BIZNES – Nicole Sochacki-Wójcicka i Jakub Wójcicki, twórcy firmy Roger Publishing. Uzasadnieniem było „zbudowanie ponad milionowego środowiska osób, obserwujących działalność spółki, stanowiących inspirację dla jej rozwoju, a na koniec konsumentów jej produktów”. Oboje lekarze działalność rozpoczynali od profilu na Instagramie, dzisiaj gromadzą wokół siebie nie tylko licznych obserwatorów, ale prowadzą firmę oferującą produkty skierowane przede wszystkim do rodziców i przyszłych rodziców, powstałe w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną i uwzględniające potrzeby klientów. Nie boją się kontrowersyjnych tematów i obalania mitów. Pięć nagród specjalnych otrzymali: ► Ewa Chodakowska (BeBio). Doceniono „pionierkę tak ważnego w czasach pandemii zdrowego życia Polek i Polaków, która przekuła tę pasję w dochodowy biznes”. Jest współtwórczynią aż siedmiu marek – największej w Polsce platformy treningowej online BeActiveTV, diet online BeDiet, cateringu dietetycznego Be Diet Catering, sklepu z akcesoriami BeBio, linii zdrowych przekąsek i bio żywności BeRaw, naturalnych kosmetyków beBIO, a także dobroczynnej marki kostiumów kąpielowych Mission Swim. ► Jacek Świderski (Wirtualna Polska). Otrzymał nagrodę za „udaną transformację spółki, od startupu biorącego udział w konkursie EY Przedsiębiorca Roku 16 lat temu do jednego z liderów polskiego internetu”. Karierę rozpoczął od stworzenia darmowej poczty go2.pl (o2.pl) oraz komunikatora TLEN. W 2014 r. wraz ze wspólnikami Michałem Brańskim i Krzysztofem Sierotą oraz funduszem private equity Innova Capital przejął Wirtualną Polskę i dziś zarządza największym, polskim przedsiębiorstwem internetowym, w skład którego wchodzą serwisy internetowe (w tym m.in. strona główna WP i o2, money.pl), poczta e-mail, telewizja WP, internetowa platforma TV – WP Pilot oraz platformy e-commerce (m.in. wakacje.pl, Domodi, Superauto.pl). ► Krzysztof Folta (TIM). Wyróżniony za „umiejętność prowadzenia biznesu w warunkach ciągłej zmiany, przez ponad 30 lat nieustannie adaptowanie się do rynku i otoczenia”. Spółka TIM przez wiele lat była siecią hurtowni elektrycznych, a od 2013 r. sprzedaje artykuły elektrotechniczne online ze wsparciem ogólnopolskiej sieci biur i przedstawicieli handlowych. To unikalny w branży elektrotechnicznej model biznesowy, na wdrożenie którego twórca zdecydował się, stawiając na szali wszystko, co budował przez 25 lat. ► Michał Mikulski (EGZOTech). W jego dorobku doceniono „umiejętne wykorzystanie technologii w ochronie zdrowia i wprowadzenie innowacyjnego produktu, który ma ambicję stać się przyszłością rehabilitacji pacjentów neurologicznych”. Firma zajmuje się badaniami oraz opracowaniem innowacyjnych robotów rehabilitacyjnych i urządzeń elektrodiagnostycznych dla fizjoterapii, neurorehabilitacji i terapii zajęciowej. Jej produkty przeznaczone są dla pacjentów po udarach, urazach rdzenia kręgowego i chorobach neurodegeneracyjnych, a także ze schorzeniami ortopedycznymi i urologicznymi. ► Leszek Gierszewski (Drutex). Twórca potęgi firmy uhonorowany został nagrodą specjalną Polskiego Funduszu Rozwoju za ekspansję międzynarodową, a konkretnie za „stworzenie rozpoznawalnego na całym świecie, odpornego na kryzys czempiona”. Drutex to spółka zbudowana przez Leszka Gierszewskiego od podstaw, oparta w pełni na polskim kapitale. Oferuje stolarkę otworową z PVC, drewna i aluminium – okna, drzwi, rolety i fasady. Poza halami produkcyjnymi ma własny dział badań i rozwoju, biuro konstrukcyjne oraz laboratorium badawcze. Produkty spółki dostępne są na całym świecie, a 75 proc. przychodów pochodzi z eksportu. Jacek Kędzior, partner zarządzający EY Polska, tak skomentował czwartkowy finał, transmitowany z hali pod trybuną wyścigów konnych na Służewcu: – Tegoroczni laureaci polskiej edycji międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku udowadniają, że polscy przedsiębiorcy potrafią nawet w warunkach pierwszej od 1989 r. recesji rozwijać swoje firmy. Wyprzedzają oni rynek, oferując unikalne produkty i usługi, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, ale kreują też nowe, skuteczne modele biznesowe. To prawdziwi liderzy, którzy potrafią przewodzić zespołom, budować więzi z pracownikami i jednoczyć ich we wspólnym celu, który na pierwszy rzut oka wydaje się nieosiągalny. Czas pandemii pokazał, jak bardzo istotne jest myślenie o przedsiębiorczości właśnie w takich kategoriach i jak istotna w tak trudnej do przewidzenia sytuacji jest postawa lidera. To od niej zależy nie tylko sytuacja przedsiębiorstwa, ale i wielu – często niezwiązanych z nim bezpośrednio ludzi. Z ogromną dumą będziemy przyglądać się i przede wszystkim kibicować polskiemu laureatowi podczas światowego finału konkursu EY Entrepreneur of the Year, który odbędzie się w czerwcu.