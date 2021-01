Inżynieria na najwyższym poziomie

Utech Technics to kielecka firma inżynierska, posiadająca własne biuro projektowe z szerokim zapleczem usługowym. Działa na rynku usług dla przemysłu metalowo-metalurgicznego w dziedzinie hydrauliki siłowej, automatyki przemysłowej oraz centralnego smarowania.

Firma projektuje, remontuje i modernizuje pojedyncze urządzenia i całe linie technologiczne. Na potrzeby klientów firma produkuje także siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne z powierzonej dokumentacji lub według własnych innowacyjnych konstrukcji.

Nasza kadra składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów, ale ponieważ jesteśmy małym przedsiębiorstwem, staramy się budować zespół na wzór firm rodzinnych – mówi Grzegorz Banaś, prezes zarządu Utech Technics.

Klienci z pierwszej ligi…

Spółka współpracuje z dużymi i mniejszymi przedsiębiorstwami z regionu, kraju czy zagranicy. Wśród nich są firmy z branży metalowo-odlewniczej, która ma strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarki. Są to m.in.: kielecka SHL Production, lubelskie MW, które powstało na bazie dawnej Fabryki Samochodów Ciężarowych, NSK Bearings Polska, DS Smith Packaging, Chemar Rurociągi, Odlewnia Chemar, CELSA Huta Ostrowiec, w której Utech Technics remontuje linie technologiczne w okresie corocznego postoju.

Inną grupą klientów spółki są przedsiębiorstwa działające w sektorze zasobooszczędnego budownictwa, które wiąże się z ograniczeniem niekorzystnego wpływu na klimat i środowisko naturalne. W tej branży spółka współpracuje m.in. z Cementownią Ożarów, Dyckerhoff Polska, Nordkalk czy Siniat Polska.

Spółka rozwija jednocześnie działalność eksportową, głównie na rynek niemiecki. Kontakt z rynkami wymagającymi nowych technologii i nowatorskich rozwiązań organizacyjnych wpływa na stabilny rozwój i konkurencyjność.

Współpraca z najlepszymi dostawcami daje możliwość stosowania najwyższej jakości materiałów, gwarantujących wysoką jakość i bezpieczeństwo realizacji.

Spółka działa w organizacjach otoczenia biznesu. Jest aktywnym członkiem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jest również członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej AKH Polska, która jest izbą z największą liczbą firm członkowskich w Polsce.

…i doskonała kadra

Częścią organizacyjną Utech Technics jest Biuro Projektowo-Badawcze zajmujące się rozwiązywaniem zagadnień inżynierskich z zakresu budowy podzespołów maszyn i urządzeń. Aby spełnić wymagania rozlicznych norm, projekty są wykonywane przez wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów, którzy na wszystkich etapach współpracują ściśle z klientami, dzięki czemu proponowane rozwiązania są innowacyjne i nietypowe.

Spółka Utech Technics zajmuje się też integracją oraz serwisem układów automatyki przemysłowej. Projektuje, wykonuje i modernizuje, a w zakresie usług serwisowych zajmuje się diagnostyką, naprawą i konserwacją układów napędów oraz sterowań hydraulicznych i elektrohydraulicznych, pneumatycznych i elektropneumatycznych, a także elektromechanicznych i elektromechanicznych.

– Jesteśmy autorami wynalazku zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym, mianowicie energooszczędnego zasilacza hydraulicznego, przeznaczonego do zasilania układów hydraulicznych pracujących ze zmienną chłonnością i wymagających stałego ciśnienia podczas pracy – mówi Grzegorz Banaś prezes zarządu Utech Technics.

– To sukces naszych inżynierów, ale też konsekwencja przyjętej strategii, według której stale rozwijamy współpracę z uczelniami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi. Spółka realizuje przyjętą na najbliższe pięć lat strategię we współpracy z uczelniami wyższymi z regionu, głównie z Politechniką Świętokrzyską – wyjaśnia Grzegorz Banaś.

Z tą uczelnią podpisała list intencyjny w sprawie integracji działalności badawczo-naukowej oraz gospodarczej, komercjalizacji i wdrażania na rynek nowoczesnych technologii związanych z opracowaniem innowacyjnego systemu do rehabilitacji. W konsekwencji tego Utech Techics podpisał umowę na wykonanie wspólnego zadania badawczego, realizowanego w ramach działania „Projekt, badania symulacyjne i eksperymentalne równoległego manipulatora typu delta ze sztucznymi muskułami pneumatycznymi”.

– Współpraca z politechniką układa nam się bardzo dobrze. To zasługa uczelni, ale także naszej elastyczności, doświadczenia i – co kluczowe – wiedzy pracowników. Jesteśmy małą firmą. Aby realizować oczekiwania klientów, a co za tym idzie, odnosić sukcesy, staramy się budować zespół na wzór firm rodzinnych. Profesjonalizm naszych pracowników pozwala nam rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane zadania. Solidność, doświadczenie, i zaangażowanie są naszą wizytówką – zapewnia prezes Grzegorz Banaś.