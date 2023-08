ISW: celem ukraińskich ataków na rosyjskie okręty jest stworzenie korzystnych warunków dla większej operacji

Powtarzające się ukraińskie ataki na rosyjskie okręty na Morzu Czarnym to prawdopodobnie część celowej kampanii, której zadaniem jest stworzenie korzystnych warunków do większej operacji kontrofensywnej - ocenia amerykański Instytut Nad Wojną (ISW)

Poprzednie działania Ukraińców w zakłócaniu i niszczeniu logistyki oraz zaplecza wroga koncentrowały się głównie na rosyjskich celach militarnych na lądzie, ale wydaje się, że wojska ukraińskie rozszerzają teraz tę operację na cele morskie - pisze ISW w najnowszej analizie.

"Ukraińscy urzędnicy wielokrotnie podkreślali zaangażowanie w operacje wymierzone w rosyjskie cele wojskowe z zamiarem zniszczenia logistyki i infrastruktury obronnej, by stworzyć korzystne warunki dla przyszłej ukraińskiej kontrofensywy" - zaznacza amerykański think tank.

Jak dodaje ISW, jest to taktyka którą Kijów wykorzystał już podczas operacji odbicia okupowanych terenów obwodów charkowskiego i chersońskiego w 2022 r., ale obecnie wstępne ataki sięgają głębiej za linie wroga i obejmują też cele na morzu.

Ukraińskie służby morskie wydały w piątek ostrzeżenie o "trwającym do odwołania zagrożeniu militarnym" w pobliżu rosyjskich portów nad Morzem Czarnym. To proporcjonalna odpowiedź na trwające od 17 lipca (dnia wycofania się Rosji z umowy umożliwiającej bezpieczny eksport ukraińskiego zboża drogą morską) ciągłe ataki Rosjan na ukraińską infrastrukturę portową - ocenia ISW. Zastrzega, że ukraińskie ostrzeżenie może zniechęcić statki handlowe do rejsów do i z rosyjskich portów.

Wojska ukraińskie nadal przyciągają siły rosyjskie w okolice Bachmutu i wiążą je tam w walce, chociaż tempo ukraińskich operacji ofensywnych na tym odcinku zwolniło - dodaje ISW w niedzielnym raporcie.

W sobotę agencja Interfax-Ukraina, powołując się na źródła w SBU, podała, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wraz z Marynarką Wojenną Ukrainy przeprowadziły nocą z piątku na sobotę operację specjalną, w wyniku której uszkodzony został duży rosyjski tankowiec SIG. Jednostka została zaatakowana dronem morskim w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej.

Dobę wcześniej, w nocy z czwartku na piątek, wojska ukraińskie przeprowadziły dronami serię ataków wymierzonych w rosyjską infrastrukturę portową na okupowanym Krymie i w Kraju Krasnodarskim - informował ISW. Ukraińskie media podały, że w wyniku operacji specjalnej w bazie rosyjskiej floty w Noworosyjsku poważnie uszkodzony został okręt desantowy Oleniegorskij Gorniak.