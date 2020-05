Jak zdobyć granty na firmowy dział B+R

Rzetelnie przygotowana agenda badawcza to klucz do sukcesu w dotacyjnym konkursie. Przedsiębiorcy mają na to czas do końca czerwca

Obecnie większość MŚP musi mierzyć się z negatywnymi skutkami pandemii. Jednocześnie wiele z nich chciałoby prowadzić prace nad niebanalnymi projektami. Ich realizacja w wielu przypadkach zależy od inwestycji w specjalistyczną aparaturę, sprzęt i technologie. W ich prowadzeniu mogą pomóc dotacje z działania 2.1 programu Inteligentny Rozwój („Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R”). Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) dało przedsiębiorcom więcej czasu na przygotowanie wniosków o dofinansowanie, w tym agendy badawczej.