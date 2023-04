Jen ma szansę na wyraźne umocnienie

Kiyoshi Ota/Bloomberg

W ocenie japońskiej instytucji finansowej, różnica w polityce pieniężnej Banku Japonii a amerykańską Rezerwą Federalną może ulec zmniejszeniu. Nomura twierdzi, że Fed już może być bliski szczytu zacieśniania polityki stóp procentowych, podczas gdy BOJ nadal pozostaje ultraliberalny w swoich decyzjach. Ten drugi element nadal może pozostawać czynnikiem ryzyka dla jena.

Oczekuje się, choć nie zostało to jeszcze potwierdzone, że japoński bank centralny może zmodyfikować swoją politykę krzywej dochodowości (YCC).

Tymczasem w miniony poniedziałek (11.04) nowy prezes BOJ, Kazuo Ueda, podkreślił swój zamiar „utrzymania niekonwencjonalnej polityki pieniężnej”, aby osiągnąć cel inflacyjny banku centralnego na poziomie 2 proc.

Jeśli dojdzie do zmiany w tym nastawieniu – to według Nomury – jeszcze do czerwca jen może umocnić się do poziomu 125 za dolara, a do końca roku do 120.

Ostatnio japońska waluta wyceniana była w okolicach 133 w stosunku do dolara. Prognoza 120 jenów za dolara oznaczałaby, że waluta wzmocni się o około 21 proc. od szczytu 151,94 z 20 października zeszłego roku.

Na umocnienie jena liczy też Standard Chartered Bank.

Nasz bazowy scenariusz przewiduje, że Bank Japonii zasadniczo usunie YCC na czerwcowym spotkaniu… w całości” – powiedział Divya Devesh, strateg ds. walutowych w Azji w Standard Chartered Bank.