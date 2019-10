Jest nowa umowa ws. brexitu. Funt się umacnia

Negocjatorzy po długich rozmowach doszli do nowego porozumienia ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Ogłosił to w czwartek przed południem szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Informacja wywoła umocnienie funta wobec dolara.

- Gdzie jest wola tam jest umowa – mamy ją! – ogłosił Juncker zapewniając, że porozumienie jest „uczciwe i zrównoważone”

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson potwierdził na Twitterze zawarcie porozumienia.

- Mamy świetną nową umowę, która przywraca kontrolę. Teraz Parlament powinien uchwalić brexit w sobotę abyśmy mogli zająć się innymi priorytetami – napisał Johnson.

Jeszcze tydzień temu wydawało się, że rozmowy między Wielką Brytanią a Unią Europejską co do brexitu utknęły w martwym punkcie. Wówczas jednak Taoiseach Irlandii Leo Varadkar i premier Zjednoczonego Królestwa Boris Johnson na spotkaniu w zabytkowej posesji Thornton Manor w północno-zachodniej Anglii ogłosili, że uzgodnili oni "ścieżkę prowadzącą do porozumienia" w sprawie zmian w najbardziej kontrowersyjnym aspekcie umowy podpisanej przez poprzednią premier Theresą May, a więc w północnoirlandzkim backstopie. Po 7 dniach niemal ciągłych negocjacji odchodzący szef Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker oraz premier Boris Johnson ogłosili, że udało się uzyskać porozumienie

Dokładnej treści porozumienia jeszcze nie znamy. Wiadomo, że w sobotę odbędzie się specjalne posiedzenie Izby Gmin, która ma głosować nad ratyfikowaniem umowy. Będzie to pierwsze sobotnie posiedzenie parlamentu od 1982 roku, gdy premier Margaret Thatcher zwołała je z uwagi na wybuch wojny o Falklandy. Ciągle nie wiadomo, jakie będą losy porozumienia. W przeciwieństwie do trzech głosowań nad porozumieniem Theresy May, nową umowę najpewniej poprą eurosceptycy zrzeszeni w European Research Group pod kierownictwem Steve'a Bakera. Część eurosceptyków dzis zasiada w ławach rządowych, jak poprzedni szef grupy Jacob Rees-Mogg, więc politycznie byli tym razem dużo bardziej zaangażowani w tworzenie negocjacyjnej strategii niż poprzednio.

To jednak nie wystarczy do uzyskania większości. Aby to osiągnąć, za porozumieniem będzie musiało zagłosować 23 wyrzuconych z partii konserwatystów, którzy tak mocno sprzeciwiali się groźbie wyjścia z UE bez porozumienia, że złamali we wrześniu dyscyplinę partyjną i zagłosowali za tzw. Benn Act, czyli ustawą zmuszającą premiera do aplikowania o dalsze odroczenia brexitu, jeśli umowy nie uda się uzyskać na rozpoczynającym się dzisiaj szczycie Rady Europejskiej. Równie ważne jest także poparcie północnoirlandzkiej unionistycznej partii DUP, na współpracy z którą opiera się obecny rząd Konserwatystów.

Brytyjski funt umacnia się o 0,85 proc. i trzeba za niego płacić 1,2938 USD.

Umowę musi jeszcze zaakceptować brytyjski parlament, co nie będzie łatwe, ocenia Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ.

- Politycy DUP (Demokratyczna Partia Unionistyczna z Irlandii Północnej - red.) nie chcą „łatwo się sprzedać”, a opozycja (Partia Pracy i Liberalni Demokraci) już zapowiada głosowanie nad wnioskiem o drugie referendum jeszcze w sobotę, co jest sygnałem, że będzie chciała zastopować cały proces. Być może najtrudniejszy etap jest dopiero przed nami i rynek funta może być jeszcze bardziej nerwowy - uważa Marek Rogalski.

Inwestorzy są jednak dobrej myśli, co widać po notowaniach uważanego za bezpieczną przystań franka.