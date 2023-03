Joka wchodzi w prefabrykaty

Do wąskiego grona polskich firm, które dostały granty z rządowego programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki, dołączyła Prefabbricati. To spółka celowa założona w 2021 r. przez Joka Group, do której należy m.in. Joka Budownictwo, generalny wykonawca obiektów przemysłowych.

– Działamy od 25 lat. Już przed pandemią odczuwaliśmy zapotrzebowanie na prefabrykaty, których dostępność była ograniczona. Budujemy tę fabrykę na potrzeby własne, co oczywiście nie wyklucza sprzedaży produktów na wolnym rynku – mówi Andrzej Drozd, prezes firmy Joka Budownictwo.

Fabryka będzie produkować wyroby i konstrukcje budowlane, szczególnie konstrukcje żelbetowe i sprężone. Działkę o powierzchni 3,5 ha w miejscowości Łazisko koło Tomaszowa Mazowieckiego firma kupiła w 2021 r. za 2,6 mln zł. W sierpniu 2021 r. dostała decyzję o wsparciu inwestycji w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W październiku tego samego roku rozpoczęła prace budowlane.

– Planujemy uruchomienie zakładu za cztery miesiące. W fabryce będzie pracowało około 40 osób – mówi Andrzej Drozd.

We wniosku o grant firma podała, że w związku z inwestycją utworzy 15 miejsc pracy jeszcze w 2022 r. Zobowiązała się zainwestować 24,1 mln zł, z czego większość, 16 mln zł, w 2022 r. Otrzymała na inwestycję 2,4 mln zł grantu, którego pierwsza, największa transza (1,9 mln zł), zostanie wypłacona w tym roku, a ostatnia w 2026 r.

– To pierwszy etap inwestycji. W przyszłości planujemy zwiększenie mocy. Współpracujemy w realizacji tej fabryki z partnerami z Włoch, najlepszymi w branży prefabrykacji – dodaje prezes Joka Budownictwo.

Fabryka to największa inwestycja w historii firmy.

– Mamy w grupie spółkę Drukarnia Center, która wybudowała w centrum Łodzi Starą Drukarnię, biurowiec klasy A. Skala tego przedsięwzięcia była podobna, ale jednak nieco mniejsza – przyznaje prezes Joki.

Prefabbricati jest jedną z nielicznych polskich firm, które dostały rządowy grant. Są wśród nich m.in. HiProMine, który buduje fabrykę białka owadziego czy Porta KMI, producent drzwi. Niewykluczone, że to dlatego, że polskie firmy nie wiedzą o programie.

– Brałem udział w przetargu budowy fabryki zagranicznej firmy. Widziałem model finansowania kontrahenta, który dostał grant. Postanowiliśmy spróbować i napisaliśmy wniosek do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Zdobyliśmy dofinansowanie i działamy – mówi Andrzej Drozd.

Joka została założona w 1995 r. i początkowo zaopatrywała firmy i odbiorców indywidualnych w materiały budowlane i wykończeniowe. Potem dodawała kolejne usługi: cięcie precyzyjne wodą i laserem, wypożyczanie i sprzedaż sprzętu i urządzeń budowlanych, wykonawstwo instalacji elektrycznych i sanitarnych. Joka Budownictwo buduje hale produkcyjne, magazynowe i centra logistyczne. Jej kontrahentami byli m.in. Fiat Auto Poland, Magneti Marelli Poland, Indesit, Michelin, Whirlpool, Panattoni Europe czy PGNiG Termika. W grupie są m.in. spółki: Joka Budownictwo, Joka Materiały Budowlane, Joka Narzędzia.