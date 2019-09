Kaczyński: miażdżąca większość naszych obietnic została wykonana

Dobra zmiana trwa już prawie cztery lata, które można podsumować słowem: wiarygodność; miażdżąca większość naszych obietnic została wykonana - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w środę na konwencji wyborczej partii w Radomiu.

Kaczyński w swoim wystąpieniu zwracał uwagę, że 13 października, czyli w dniu wyborów, zapadnie decyzja "co do przyszłości naszego kraju, decyzja co do przyszłości dobrej zmiany i tego wszystkiego co się z nią łączy".



"Dobra zmiana - i o tym warto powiedzieć - trwa już prawie cztery lata, więc jest już czas na podsumowanie, ale też czas na wyznaczenie dalej idących celów, na spojrzenie w przyszłość. To podsumowanie w gruncie rzeczy można zamknąć jednym słowem, ale słowem zupełnie zasadniczym, najważniejszym jeśli chodzi o politykę, tym słowem jest +wiarygodność+" - mówił szef PiS.



"Myśmy przed wyborami, ale także i w trakcie kadencji wiele obiecali i każdy musi powiedzieć, że przynajmniej miażdżąca większość tych obietnic została wykonana" - podkreślił Kaczyński.



Zaznaczył jednocześnie, że bez wiarygodności, wykonywania obietnic "cały mechanizm demokracji, mechanizm wyborczy jest bez znaczenia". "Wybory zmieniają się w pewnego rodzaju rytuał - każdy coś tam mówi. Wyborcy przypadkowo, na podstawie jakichś swoich osobistych sympatii czy antypatii, ale bez podstawy merytorycznej głosują (...) i to wszystko razem zwykle służy temu, by trwało to, co było przedtem, a w naszym wypadku, bo nie chcę tutaj oceniać innych krajów, to co trwało przedtem, to był postkomunizm, a dokładniej późny postkomunizm" - oświadczył prezes PiS.



W ocenie Kaczyńskiego, był to ustrój nieefektywny i jednocześnie bardzo niesprawiedliwy. "Ustrój, który wiódł Polskę w naprawdę złą stronę. Myśmy tę drogę postkomunizmu zatrzymali i odwrócili" - podkreślił Kaczyński.