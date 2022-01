Nie tylko Zalando, ale też About You uruchomi magazyn po naszej stronie Odry. Zatrudni około 1000 osób.

Niemieckie Zalando, którego przychody w 2021 r. miały sięgnąć 10 mld EUR, ogłosiło w grudniu zamiar otwarcia w Polsce dwóch centrów logistycznych o łącznej powierzchni prawie 250 tys. m kw. Jego śladem idzie wywodzący się z tego samego rynku konkurent, czyli About You. To modowy gracz mniejszego, jednak wciąż dużego kalibru — w roku obrotowym 2021/22, kończącym się 28 lutego, chce zwiększyć przychody r/r o połowę — do 1,7 mld EUR. W ekspansji pomoże mu inwestycja w Magnicach pod Wrocławiem.

Ceva Logistics wygrała pięcioletni kontrakt na obsługę logistyczną About You w magazynie o powierzchni 40 tys. m kw. Wdroży rozwiązania z zakresu automatyzacji i technologii, by skrócić do minimum czas realizacji zamówień internetowych. Budowa obiektu rozpoczęła się w grudniu. Pierwsza dostawa towaru jest zaplanowana na wrzesień, a uruchomienie w pełni operacji na marzec 2023 r. Szkolenia i rekrutacja około 1000 pracowników do obsługi całodobowego centrum logistycznego już ruszyły. Pomoże ono platformie e-commerce obsługiwać zamówienia z kilku europejskich krajów. About You działa od 2014 r., a w Polsce od 2018 r.