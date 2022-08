Koniec serii tygodniowych wzrostów S&P500 i Nasdaq

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Dow Jones kończył piątkową sesję 0,9 proc. spadkiem. S&P500 stracił 1,3 proc., a Nasdaq zniżkował o 2,0 proc. Przez tydzień Dow Jones stracił 0,2 proc. Spadki S&P500 o 1,2 proc., a Nasdaq o 2,6 proc. oznaczają przerwanie serii czterech tygodniowych wzrostów tych indeksów z rzędu.

Ostatnia sesja tygodnia na amerykańskich rynkach akcji była zdominowana przez podaż i miała monotonny przebieg. Po początkowym wyraźnym spadku indeksów w dalszej części sesji poruszały się one w wąskim zakresie. Piątkową zwiększoną podaż akcji tłumaczono ostatnią serią wypowiedzi szefów regionalnych Fed, w których sygnalizowali determinację w walce z wciąż wysoką inflacją nawet gdyby miało to doprowadzić do recesji. Wywołało to wzrost rentowności obligacji USA, w przypadku “dziesięciolatek” najwyżej od miesiąca, co osłabiało spółki wzrostowe. Umacniał się także dolar. Wskazywano, że tzw. fedspeak wraz z niedawną nieudaną próbą przekroczenia przez S&P500 poziomu 4300 pkt. zwiększyły aktywność krótkiej sprzedaży. Koszyk najmocniej „szortowanych” spółek spadał w piątek o prawie 6 proc. zwiększając tygodniową stratę do ok. 12 proc., co dla stosujących krótką sprzedaż jest najlepszym wynikiem od marca 2020 roku. W przyszłym tygodniu głównym wydarzeniem będzie spotkanie bankierów centralnych w Jackson Hole. Wcześniej jednak podane zostaną m.in. szybkie odczyty PMI przemysłu i usług w sierpniu.