Konkurs na nowy zarząd spółki JSW Innowacje

Rada nadzorcza spółki JSW Innowacje ogłosiła konkurs na stanowiska prezesa tej firmy i jego dwóch zastępców. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 19 marca, a rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na 24 marca, podała spółka.

JSW innowacje jest zapleczem badawczo-rozwojowym grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 21 lutego rada nadzorcza firmy przyjęła złożoną kilka dni wcześniej rezygnację prezesa i odwołała dwoje wiceprezesów spółki, tłumacząc to utratą zaufania do nich.



Ogłoszone przez radę postępowanie kwalifikacyjne, które ma wyłonić nowy zarząd JSW Innowacje, dotyczy - oprócz stanowiska prezesa spółki - także funkcji wiceprezesa ds. projektów górniczych, koksowniczych i chemicznych oraz drugiego wiceprezesa, którego obszar odpowiedzialności nie został sprecyzowany w ogłoszeniu.



Obecnie zarządem spółki kieruje oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa członek rady nadzorczej Leszek Hoderny, zaś obowiązki wiceprezesa wypełnia Adam Oleś, również oddelegowany przez radę. Obaj będą pełnić swoje funkcje do czasu wyłonienia nowego zarządu.



19 lutego przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych potwierdzili, że resort w trybie pilnym nakazał wszczęcie kontroli w spółce JSW Innowacje, która ma wyjaśnić, czy doszło tam do molestowania pracownic. Tłem dymisji prezesa oraz kontroli zleconej przez MAP były sygnały związane z podejrzeniem takiego molestowania. Wcześniej prezes spółki zrezygnował ze stanowiska.



Jak informował wówczas rzecznik ministerstwa Łukasz Wróblewski, w specjalnym piśmie do prezesa JSW minister aktywów państwowych Jacek Sasin nakazał natychmiastową kontrolę w JSW Innowacje, która ustali wszystkie okoliczności sprawy. "W wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa powinno nastąpić złożenie zawiadomienia do organów ścigania" - poinformował rzecznik MAP.



B. prezes JSW Innowacje Jarosław Mrozek, który kierował spółką od października ub. roku, odniósł się później do sprawy w regionalnym portalu ŚląskiBiznes.pl, odrzucając podejrzenia dotyczące molestowania. Jak mówił, podał się do dymisji, żeby nikt nie zarzucił mu, że wpływał na jakiekolwiek procesy kontrolne. "Z mojego punktu widzenia sądzę, że wynik kontroli może być tylko jeden. Spokojnie czekam" - mówił b. prezes JSW Innowacje portalowi ŚląskiBiznes.pl.



Spółka JSW Innowacje z siedzibą w Katowicach powstała z przekształcenia należącej do grupy JSW firmy Polski Koks, jako zaplecze badawczo-rozwojowe dla grupy kapitałowej JSW. "Misją spółki jest rozwój technologii i systemów zwiększających potencjał i możliwości polskiego przemysłu wydobywczego. Celem głównym jest osiągnięcie znaczącej pozycji w zakresie podaży zaawansowanych technologii i usług dla górnictwa" - czytamy na stronie internetowej JSW Innowacje.