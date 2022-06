Krypto pogrom

Po burzliwym piątku poniedziałek przyniósł na rynku jeszcze gorsze nastroje, momentami ocierające się o panikę. Temat rynkowej przeceny jest wielowątkowy, ale istotnym jest wątek masowej wyprzedaży kryptowalut.

Rynek krypto dał o sobie znać już w maju, gdy upadł ekosystem oparty o lunę. Jak się okazuje, niemal na pewno nie jest to odosobniony przypadek. Weekend przyniósł problemy dla projektu Celsius, który aspirował do bycia swego rodzaju bankiem na rynku krypto. Problem w jednym, jak i drugim przypadku jest podobny – naiwność inwestorów, iż deponując swoje środki w takich projektach mogą osiągać wysokie odsetki bez ryzyka. Tymczasem ryzyko angażowanych środków jest bardzo duże i tak długo jak ceny kryptowalut rosły, wszystko było w porządku. Teraz gdy nastała bessa, okazuje się, że zabezpieczenia nie pokrywają potencjalnie złych długów. A to może nie być jeszcze koniec. Celsius zgromadził aktywa rzędu ok. 11 mld USD (wartość bardzo zmienna na tym rynku), tymczasem Tether, największy projekt z rodzaju stablecoin jest 7 razy większy, a jego „fundamenty” zdają się być równie wątpliwe.

Pogrom na rynku krypto zwiększa awersję do ryzyka na całym rynku, ale genezą problemu są koszmarne błędy w polityce gospodarczej, których wielokrotnie pisałem. Jutro posiedzenie Fed i proszę zwrócić uwagę w jakiej sytuacji postawili się Powell i spółka. Szaleńczy dodruk z wiosny 2020, niechęć do zakończenia QE na czas i rozpoczęcia zacieśnienia, bezsensowne argumenty o zatrudnieniu (które rosło wolniej bo rząd USA płacił grube pieniądze za bycie bezrobotnym), to wszystko sprawiło, że rynek jednocześnie boi się recesji i naciska na Fed aby podniósł stopy nie o 50 punktów a 75 lub 100. Powell nie ma dobrego wyjścia, każde rozwiązanie będzie w tej sytuacji potencjalnie fatalne. I to tłumaczy dlaczego rynek jest w takim stanie. S&P500 spadł już mocniej niż przy zacieśnieniu w 2018 roku, ale wtedy Fed mógł wykonać pivot i zakończyć zacieśnienie a potem szybko wprowadzić dodruk. Teraz nie ma takiej możliwości. W ostatnich komentarzach wskazywałem, że globalna nerwowość to ryzyko dla złotego. Nie można jednak zapominać o ryzykach krajowych. Zapowiadanie poluzowania reguły wydatkowej w takich okolicznościach to proszenie się o kłopoty, a rentowności polskiego długu już teraz wyglądają bardzo źle. Dziś o O 8:15 euro kosztuje 4,6440 złotego, dolar 4,4520 złotego, frank 4,4695 złotego, zaś funt 5,4200 złotego.