Kurs funta reaguje na dane o zatrudnieniu i płacach w Wielkiej Brytanii. Euro zniżkuje

Kurs funta brytyjskiego utrzymuje się we wtorek na stabilnym poziomie po opublikowaniu danych, które wskazują na dalszy wzrost płac w Wielkiej Brytanii w lipcu. To wydarzenie ma miejsce mimo obaw związanych z osłabieniem rynku pracy, co wprowadza pewien stopień niepewności przed nadchodzącą decyzją Banku Anglii – podaje agencja Reuters.

