Kurs producenta gry wystrzelił

W czwartek, czyli w dziewiątym dniu od debiutu Starward Industries na NewConnect, zawarto pierwsze transakcje akcjami tej spółki.

Starward Industries zadebiutował na NewConnect w środę 19 sierpnia, jednak od tamtej pory notowania podlegały równoważeniu, co w praktyce uniemożliwiało handel nimi przez inwestorów. Handel ruszył dopiero w czwartek ok. godz. 14. Za walory Starward Industries przejściowo płacono nawet 168 zł, co biorąc pod uwagę kurs odniesienia w wysokości 41 zł daję wzrost na poziomie blisko 310 proc. i wycenę całej spółki na 210 mln zł.