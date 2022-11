Kurs rubla spada po przekroczeniu 2-tygodniowego maksimum w stosunku do dolara

Andrey Rudakov/Bloomberg

Kurs rubla był o 0,2 proc. słabszy w stosunku do dolara na poziomie 61,13, oddalając się od 60,8625.

Stracił 0,1 proc. do poziomu 60,96 wobec euro i umocnił się o 0,4 proc. w stosunku do juana do 8,38.

Rubel jest w tym roku najlepiej prosperującą walutą na świecie, wspieraną przez kontrolę kapitału i początkowy spadek importu w wyniku zachodnich sankcji wobec Rosji za działania na Ukrainie oraz dziesiątki zagranicznych firm wstrzymujących działalność w tym kraju.

Notowania ropy Brent, globalny benchmark dla głównego eksportu Rosji, spadły o 0,4 proc. do 97,6 USD za baryłkę.

Rosyjski indeks MOEX ,oparty na rublu, był o 0,6 proc. niższy i wyniósł 2195,0 pkt, wcześniej przebijając 2221,13 pkt, co jest najsilniejszym punktem od 20 września. Dolarowy indeks RTS spadł o 0,9 proc. do 1130,9 pkt. spadła z ponad pięciu tygodni.