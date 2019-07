Tandemy z potencjałem

We dwójkę łatwej poradzić sobie w codziennym życiu, ale także… w biznesie nieruchomościowym. Rajska kraina Słoneczny Stok w Półkotach w woj. podlaskim to wymarzone miejsce na odpoczynek w otoczeniu jezior, rzek Marychy i Czarnej Hańczy, Puszczy Augustowskiej i Wigierskiego Parku Narodowego. — Moi rodzice mieli tu gospodarstwo rolne, które po nich objęła moja siostra. Choroba uniemożliwiła jej jednak prowadzenie upadającego gospodarstwa. Odkupując od niej część ojcowizny, staliśmy się z żoną właścicielami siedliska. Przez 27 lat mieszkania w pobliskich Sejnach marzyłem o powrocie do rodzinnej posiadłości, ale żona — będąc już na nauczycielskiej emeryturze — wzdragała się na myśl o przeprowadzce na wieś. Nie bardzo wiedziała, co będzie tam robiła — wspomina Krzysztof Palewicz, współwłaściciel Gospodarstwa Turystycznego Słoneczny Stok. Zaproponował żonie rozkręcenie agroturystyki. Jak tłumaczy, założenie takiego biznesuw zrujnowanym miejscu to jak skok na głęboką wodę przy niewielkiej umiejętności pływania. — To rozpoczynanie życia na nowo, na dodatek po pięćdziesiątce, a więc w wieku, kiedy należałoby...