Lokum Deweloper widzi ożywienie

Działający w Krakowie i Wrocławiu deweloper giełdowy notuje wzrosty sprzedaży.

Pierwsze trzy kwartały 2020 r. Grupa Lokum Deweloper, oferująca mieszkania o podwyższonym standardzie, zamknęła z 25-procentowym wzrostem sprzedaży. W tym okresie spółki z grupy zawarły 294 umowy deweloperskie i przedwstępne wobec 235 w analogicznym okresie 2019 r. Do końca września grupa przekazała klientom łącznie 311 lokali. Tylko w trzecim kwartale 2020 r. grupa podpisała 206 umów deweloperskich i przedwstępnych, o 222 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., kiedy było ich 64. Na koniec września umowami rezerwacyjnymi objętych było 48 lokali, co oznacza wzrost o 92 proc. r/r. Przekazano klucze do 44 lokali.