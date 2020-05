LPP stawia na e-commerce

W maju wpływy ze sprzedaży w internecie wzrosły o 381 proc. Na koniec roku spółka liczy na 2 mld zł przychodu z e-sklepów.

Grupa LPP, właściciel marek Reserved, Mohito, House,Cropp i Sinsay, osiągnęła w roku obrotowym 2019/20 [wyniki finansowe spółki zamknięto w układzie 13 miesięcy – red.] przychody w wysokości blisko 9,9 mld zł. To wzrost o ponad 13 proc. rok do roku. Sprzedaż sięgnęła najwyższego poziomu w historii firmy. Zysk netto zatrzymał się na poziomie 500 mln zł. Do rekordowych wyników sprzedaży przyczyniło się m.in. rozszerzenie dostępności oferty marek LPP na 39 rynkach [offline i online – red.]. Na koniec roku obrotowego sieć stacjonarna LPP miała 1746 sklepów. Poza granicami Polski, w 25 krajach, było ich 872.