Medtech rośnie dzięki dotacjom

Inteligentna orteza, aplikacja wspomagająca opiekę nad osobami starszymi – to niektóre nowatorskie rozwiązania wprowadzone na rynek przez start-upy z branży medtech.

W Polsce rynek start-upów jest zdominowany przez branże sztucznej inteligencji, uczenia mechanicznego i e-commerce. Nie brakuje też młodych spółek z sektora medtech, w które coraz chętniej inwestują przedstawiciele biznesu. Z danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wynika, że najwięcej start-upów wdrażających innowacje związane z technologiami medycznymi zajmuje się rozwiązaniami z dziedziny kardiologii, onkologii i neurologii. Chętnie korzystają z funduszy unijnych dostępnych m.in. w programie operacyjnym Polska Wschodnia (POPW). Start-upy rozwijają przełomowe projekty, a ich wdrażanie zawsze poprzedzają badaniami potrzeb rynkowych.

Wirtualna rzeczywistość

Jedną z firm, która poszła w tym kierunku, jest lubelska BioMinds Healthcare. Otrzymała ona z POPW dofinansowanie w wysokości 850 tys. zł. BioMinds Healthcare opracowuje unikalny system bazujący na wirtualnej rzeczywistości, który umożliwia rehabilitację osób ze schorzeniami neurologicznymi.

– Co szósta osoba na świecie choruje lub zachoruje na przypadłość neurologiczną taką jak udar mózgu, stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona czy Alzheimera. 60 proc. z nich będzie wymagało holistycznej terapii do końca życia. Tworzony przez nas system neuroterapeutyczny przeznaczony jest do prowadzenia terapii osób dorosłych, w tym psychologicznej, poznawczej i motorycznej – mówi Elżbieta Włodarska, członek zarządu lubelskiej spółki BioMinds Healthcare.

Przedstawiciele spółki zamierzają stworzyć również wirtualne mieszkanie treningowe, które pozwoli osobom chorym w bezpieczny sposób przeprowadzać ćwiczenia, które mają na celu powrót do zdrowia.

Skaner medyczny

Beneficjentem dotacji jest także podkarpacki start-up Mediprintic. Jego przedstawiciele mają pomysł, jak poprawić jakość leczenia urazów przedramienia oraz jak sprawić, żeby pacjent szybciej wrócił do pełnej sprawności.

B+R i innowacje ze wsparciem UE: Coraz więcej start-upów rozwija technologie medyczne dzięki dofinansowaniu z Brukseli. Adobe Stock

– Nasz skaner medyczny wspomaga proces doboru ortezy, która dzięki swojej konstrukcji zapewnia odpowiednią sztywność i stabilizację przedramienia. Umożliwia też regulowanie docisku do powierzchni ręki, aby pacjent mógł zachować potrzebny stopień unieruchomienia kończyny po złamaniu. Dzięki ortezie, po tzw. wstępnym zroście kostnym, może on przystąpić do ćwiczeń, które skrócą jego czas powrotu do pełnej sprawności – mówi Andrzej Zakręcki, prezes Mediprintic.

Odbiorcami rozwiązania podkarpackiej spółki są lekarze, którzy zajmują się osobami z urazami przedramienia. Na wspomniany projekt start-up otrzymał dofinansowanie w wysokości 919 tys. zł.

Autorski algorytm

Branża beauty korzysta z popularnej aplikacji do konsultacji i planowania wizyt pod nazwą Booksy. Podobne rozwiązanie jest stosowane w sektorze stomatologicznym. Program pod nazwą IQ Dental System ma ułatwić stomatologom przedstawienie problemów zdrowotnych występujących u pacjenta na etapie konsultacyjnym i diagnostycznym. Przedstawiciele śląskiej firmy IQ Dental system otrzymali na ten cel wsparcie unijne w wysokości 799 tys. zł. Aplikacja korzysta z autorskiego algorytmu, który pozwala na dobór indywidualnego leczenia dla pacjentów na podstawie przeprowadzonej ankiety zdrowia. Projekt ma szansę zaistnieć również na rynku międzynarodowym.

Rozwiązanie dla seniorów

W branży medtech nie brakuje także rozwiązań dotyczących opieki medycznej osób starszych. Twórcą jednego z takich projektów jest spółka Superwnuk, którą stworzył Jan Niziński, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

– Pracujemy nad rozwiązaniami, które ułatwiają organizację opieki nad osobą starszą. Najczęściej taka potrzeba pojawia się nagle i niespodziewanie. Ten, kto miał okazję stać przed podobnym wyzwaniem, wie, że czasami trudno odnaleźć się w nowej sytuacji. Rodzice i dziadkowie często mieszkają daleko od bliskich. Chcemy wspierać rodziny i osoby starsze w tym niełatwym dla nich momencie życia. Nasze rozwiązanie umożliwia szybkie i bezpieczne dopasowanie właściwego opiekuna i stworzenie indywidualnego planu opieki – podkreśla Jan Niziński, prezes spółki Superwnuk, która otrzymała z Unii Europejskiej dotację w wysokości 866 tys. zł.

Start-upy z branży medtech prowadzą też projekty wspierające pracowników zatrudnionych w sektorze medycznym. Jednym z nich jest Aidify. Lubelska spółka zajmuje się przygotowaniem i wdrożeniem innowacyjnego systemu przeznaczonego do zarządzania ścieżkami kariery farmaceutów. Rozwiązanie umożliwia automatyzację procesu planowania szkoleń i wykorzystuje do tego algorytmy uczenia maszynowego. Firma otrzymała na projekt grant w wysokości 999 tys. zł.