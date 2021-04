Zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, brytyjski wzrost gospodarczy w 2021 roku przewyższy ten, który może zostać odnotowany w strefie euro. Zaznaczył jednak, że powrót do poziomów sprzed pandemii potrwa co najmniej do 2022 roku, pisze Reuters.

MFW szacuje, że brytyjski PKB wzrośnie w 2021 roku o 5,3 proc. W styczniu fundusz prognozował, że gospodarka Wielkiej Brytanii urośnie o 4,5 proc.