Miłość do pracy przychodzi z czasem

Zanim zrezygnujesz z roboty, która nie daje ci przyjemności, spróbuj nabrać w niej biegłości

Tydzień temu pisaliśmy w „Pulsie Biznesu” o trudnych powrotach z urlopów. Podpowiadaliśmy, jak ponownie wejść w obowiązki zawodowe, złapać zwyczajny rytm i tempo. Jedna z tez artykułu brzmiała: rób to, co kochasz, a twoje wakacje będą trwały zawsze. Tak zachęcaliśmy czytelników do poszukiwania zajęcia zgodnego z ich predyspozycjami i pasjami. Razem z Julią Izmałkową, popularyzatorką psychologii biznesu i badaczką, radziliśmy, by przypomnieć sobie, o co tak naprawdę chodzi nam w życiu. Jeśli firma kojarzy się nam głównie ze stresem,...

Limit bezpłatnych artykułów został wyczerpany. Zaloguj się , aby przeczytać więcej. Historia nie kończy się tutaj... Kup subskrypcję Pulsu Biznesu i zyskaj nieograniczony dostęp do serwisu. Basic Nieograniczony dostęp do newsów, analiz i komentarzy „Pulsu Biznesu”

Milion archiwalnych artykułów

Aplikacja na smartfony i tablety

Powiadomienia i newslettery o najważniejszych informacjach dnia 79 zł 64,23 zł netto 229 zł 186,18 zł netto 449 zł 365,04 zł netto 769 zł 625,20 zł netto 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy Więcej/Mniej opcji Premium Nieograniczony dostęp do newsów, analiz i komentarzy „Pulsu Biznesu”

Milion archiwalnych artykułów

Aplikacja na smartfony i tablety

Powiadomienia i newslettery o najważniejszych informacjach dnia

Unikatowe raporty branżowe

Wszystkie e-wydania „Pulsu Biznesu” wcześniej niż w papierze — już o 22:00

Dostęp do systemu wiedzy prawnej LexBiznes

5% rabat na szkolenia i konferencje 129 zł 104,87 zł netto 369 zł 300,00 zł netto 649 zł 527,64 zł netto 1099 zł 893,50 zł netto 1389 zł 1129,27 zł netto 1699 zł 1381,30 zł netto 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy 15 miesięcy 18 miesięcy Więcej/Mniej opcji