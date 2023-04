Minister na Wykopie: AI powinno być regulowane na poziomie unijnym

W środę po południu Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji (powołany w ubiegłym tygodniu), wziął udział w sesji AMA (ask me anything, czyli zapytaj o cokolwiek) na portalu Wykop.pl. Jego użytkownicy pytali m.in. o aferę respiratorową, regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, stosunek do katastrofy smoleńskiej, zarobki, możliwość załatwienia pracy w spółkach skarbu państwa czy preferowaną pizzę (raczej cztery sery niż ananas).

Dziennikarze PB wykorzystali okazję, by zadać ministrowi kilka pytań. Pierwsze, na które odpowiedział Janusz Cieszyński, dotyczyło regulacji w sprawie sztucznej inteligencji. Włochy zablokowały w ostatnich tygodniach platformę ChatGPT, wspieraną finansowo przez Microsoft. Czy Polska przygotuje przepisy, by AI nie korzystała z prywatnych danych użytkowników internetu?

– Według mnie to powinna być dyskusja na poziomie UE. Jeśli będziemy kraj po kraju blokować AI, to Azja i USA objadą Europę gospodarczo – odpowiedział minister.

Na odpowiedzi na pozostałe pytania, dotyczące m.in. aukcji 5G i stosunku do chińskich firm technologicznych, czekamy.

Ministerialne AMA na Wykopie dostępne jest pod tym linkiem.