Minister Ukrainy: do portu wpłynął statek, który dostarczy zboże do Etiopii

Do ukraińskiego portu Piwdennyj wpłynął statek, który dostarczy zboże do Etiopii - poinformował w piątek minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow. To pierwszy statek ze zbożem, który wypłynie z Ukrainy do Afryki od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę - podkreśla agencja Reutera.

Stanislav Kogiku / Zuma Press / Forum