Ministerstwo Rozwoju: Krajowy Program Odbudowy przyczyni się do wzrostu innowacyjności

Krajowy Program Odbudowy ma być motorem i stymulatorem dla firm oraz administracji państwowej do podejmowania działań na rzecz zwiększenia innowacyjności gospodarki, cyfryzacji i niskoemisyjności - napisało w piątkowym komunikacie Ministerstwo Rozwoju.

Resort rozwoju, relacjonując piątkowe posiedzenie Rady ds. Innowacyjności poinformował, że głównym tematem rozmów były zadania i reformy zrealizowanie z budżetu Krajowego Programu Odbudowy, na który złożą się granty (23,1 mld euro) i pożyczki (34,2 mld euro).



Zaznaczono, że KPO ma być motorem i stymulatorem dla przedsiębiorstw i administracji państwowej do podejmowania działań i reform na rzecz zwiększenia innowacyjności gospodarki, cyfryzacji i niskoemisyjności.



Napisano, że projekty do zrealizowania wyłaniane są w 8 obszarach: infrastruktura, transport, energia i środowisko, innowacje, cyfryzacja, zdrowie, społeczeństwo oraz spójność terytorialna. Dodano, że reformy w ramach programu będą trwać do lipca 2026 roku.



W trakcie spotkania wicepremier Jadwiga Emilewicz - jak wskazano - poruszyła także kwestię ulg podatkowych, w tym ulgi promującej robotyzację przedsiębiorstw, która ma obowiązywać od 2021 roku. Przedstawiła też dane dotyczące wykorzystania ulgi podatkowej na prace badawczo-rozwojowe B+R oraz ulgi IP Box.



Wskazano, że na posiedzeniu dyskutowano także nad projektem Krajowego Programu Kosmicznego do 2020 roku przedstawionym przez Polską Agencję Kosmiczną. "Celem programu jest m.in. budowa silnego, konkurencyjnego polskiego sektora kosmicznego. Podczas spotkania uwypuklono rolę administracji publicznej w stymulowaniu popytu na dane satelitarne" - czytamy.



Zadaniem Rady ds. Innowacyjności jest proponowanie rozwiązań i podejmowanie działań, aby zwiększyć innowacyjność naszej gospodarki. Radzie przewodniczy minister rozwoju, a w jej składzie zasiadają ministrowie nauki i szkolnictwa wyższego, kultury i dziedzictwa narodowego, funduszy i polityki regionalnej, finansów, cyfryzacji, zdrowia, edukacji narodowej, rolnictwa i rozwoju wsi oraz przedstawiciel KPRM.