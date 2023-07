MRiT pracuje nad drugim programem dla firm energochłonnych wartości 5,5 mld zł

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje drugi program "Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.", którego wartość ma wynieść 5,5 mld zł - poinformował resort w odpowiedzi na interpelację.

Wyjaśniono, że celem programu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wzrostu cen nośników energii, spowodowanego wojną na Ukrainie i wynikającym z niej ograniczeniem importu węglowodorów z Rosji.

"Projekt drugiej edycji Programu zakłada udzielanie wsparcia na częściowe pokrycie kosztów wzrostu cen energii i gazu poniesionych w 2023 r. W celu większego wsparcia płynności. Pomoc będzie wypłacana w dwóch turach – za pierwsze i za drugie półrocze 2023 r. Zaplanowany budżet przeznaczony na udzielenie pomocy przedsiębiorcom w ramach programu wynosi 5,5 mld zł" - podano.

Przypomniano, że w ramach pierwszego programu – "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r." – zgodnie z danymi operatora po rozliczeniu wsparcia, resort udzielił pomocy publicznej 195 podmiotom na łączną kwotę 2 mld 321 mln zł. Ilość energii elektrycznej, której zakup został dofinansowany w programie wyniosła 12,5 terawatogodzin (TWh), a ilość gazu ziemnego – 28 TWh.

Pierwszy program był skierowany do sektorów przemysłowych, które Komisja Europejska zidentyfikowała jako najbardziej narażone na utratę globalnej konkurencyjności w związku z rosnącymi cenami energii. Największe kwoty wsparcia trafiły do sektorów hutnictwa metali (ok. 702 mln zł), chemicznego (ok. 460 mln zł), ceramicznego i wyrobów ogniotrwałych (ok. 396 mln zł) oraz produkcji szkła (ok. 281 mln zł).