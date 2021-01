Nadchodzi czas kogeneracji

Rok 2021 to czas wielu zmian. Polska energetyka wkracza w fazę głębokiej transformacji. Oznacza to m.in. intensywny rozwój kogeneracji. Zarówno samorządy, jak i przedsiębiorcy będą w nią inwestowali coraz więcej funduszy.

Kogeneracja umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie, dzięki czemu stanowić może zarówno sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, jak i wsparcie dla wielu firm, gdyż własna produkcja mediów znacząco obniża koszty.

Wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński sądzi, że w ciągu 20 lat w Polsce powstanie drugi, niskoemisyjny system elektroenergetyczny, który będzie posiadał moce porównywalne do obecnie istniejącego (około 50 GW). To pokazuje skalę zmian. Oznacza to ogromny wysiłek oraz wiele wyzwań dla państwa, samorządów, firm, a nawet zwykłych obywateli.

Zielony Ład

– Polityka Unii Europejskiej zakłada dojście do poziomu neutralności klimatycznej w 2050 r. Droga do tego celu będzie wiodła poprzez stopniowe ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim CO2. Jednym z narzędzi przy realizacji tych zamierzeń jest m.in. unijny system handlu emisjami, zwiększający koszty energii elektrycznej z jednostek zasilanych np. węglem. Przełoży się to na wysokość rachunków za prąd, co najlepiej pokazują ostatnie decyzje prezesa URE i akceptacja stawek opłaty mocowej dla poszczególnych odbiorców – podkreśla Leszek Nicgorski, dyrektor generalny spółki Eneria.

I dodaje, że podczas grudniowego szczytu Rady Europejskiej szefowie rządów przyjęli w Brukseli nowy cel redukcji CO2 dla UE na rok 2030. Zdecydowano, że cel ten wyniesie co najmniej 55 proc. w stosunku do roku 1990.

Na kurs i tempo transformacji wpływają też wewnętrzne uwarunkowania gospodarcze Polski. Chodzi o działania związane z sektorem wydobywczym. Rząd planuje do 2049 r. zamknięcie wszystkich kopalni Polskiej Grupy Górniczej – największego producenta węgla kamiennego w kraju.

– Będziemy świadkami końca górnictwa – uważa Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii, think tanku zajmującego się analizami wspierającymi transformację energetyczną.

2021 r. powinien przynieść plan zakończenia jego wydobycia. Na razie go nie ma. Rozmowy dotyczą nie tylko dat zamykania poszczególnych kopalń, ale także zasad odchodzenia z zawodu górników.

Sięgnąć po fachowców

Wszystkie te czynniki wskazują, że polską gospodarkę czekają diametralne zmiany. Skorzystają na tym ci, którzy będą mogli szybko przystosować się do nowych warunków, podejmując konkretne decyzje inwestycyjne. Pomocą w adaptacji do nowej rzeczywistości – zwłaszcza dla samorządów oraz przedsiębiorców – będą niewątpliwie również rozwiązania wykorzystujące układy kogeneracyjne.

Trzeba pamiętać, że umiejętne wkomponowanie kogeneracji w profil firmy może przynieść dodatkowe korzyści wynikające np. ze zoptymalizowania obiegu ciepła. W technologii współwytwarzania zastosowanie mają jednostki kogeneracyjne oparte na silnikach spalinowych, które zasilane są zwykle paliwami gazowymi: gazem ziemnym systemowym jak również pozasystemowym (LNG,CNG), biogazem oraz gazem zaazotowanym.

W doborze i instalacji konkretnych rozwiązań warto skorzystać z usług sprawdzonych, doświadczonych firm i doradców. Liderem rynku kogeneracji w Polsce jest spółka Eneria. Jej inżynierowie i eksperci oferują pomoc na każdym etapie prowadzenia inwestycji – od pomysłu i analizy techniczno-ekonomicznej, poprzez dobór poszczególnych rozwiązań w zależności od uwarunkowań danego projektu, aż do budowy i eksploatacji wraz ze wsparciem serwisowym.

– Nasze doświadczenie dobrze ilustruje skala projektów, w jakie zaangażowana jest firma. Tylko w 2020 roku spółka zrealizowała przedsięwzięcia inwestycyjne w branży ciepłowniczej o mocy łącznej 14 MWe, przekraczając tym samym łączną zainstalowaną moc urządzeń 75 MW – akcentuje dyrektor Leszek Nicgorski.

Na obecny rok Eneria zakontraktowała wykonanie 11 projektów kogeneracyjnych, m.in. w Ciechanowie (3 MW), Brodnicy (2 MW), Radzyniu Podlaskim (1,2 MW), Skierniewicach (8 MW), Nowej Soli (2 MW), Jaśle (4 MW), Bydgoszczy (2,8 MW oraz 3 MW), Szczuczynie (1 MW), Zdunowie (1 MW), Grupa ESV (1 MW) oraz dla jednej z polskich spółek (18 MW). Łączna moc projektów zakontraktowanych to 47 MW.

Firma potrafi sprostać nawet najbardziej wymagającym klientom. Potwierdzają to realizacje przedsięwzięć dla PEC Legionowo (zainstalowany układ kogeneracyjny zoptymalizował pracę ciepłowni miejskiej) czy takich firwm, jak JMP Flowers (w tym zajmującym się uprawą kwiatów przedsiębiorstwie zainstalowano specjalny obieg wytwarzanego CO2, który był kierowany prosto do szklarni) czy Zakłady Mięsne „Zakrzewscy” (spółka chciała obniżyć rachunki za prąd oraz ciepłą wodę technologiczną, przy jednoczesnym zagwarantowaniu energii do podtrzymania funkcjonowania produkcji w razie awarii sieci przesyłowych).

Następne lata będą należały do kogeneracji. Przekona się o tym wiele samorządów i firm.