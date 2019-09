Nie będzie nowej ordynacji podatkowej

Rząd odpuścił sobie wielką reformę, a w Sejmie wstrzymano nad nią prace, rzecznik podatników też wylądował na aucie

Nie ma szczęścia idea stworzenia zupełnie nowej ordynacji podatkowej. Mimo pięciu lat pracy nad projektem nie udało się jej uchwalić poprzedniemu rządowi i jest przesądzone, że nie doprowadzi do tego również obecny. Mimo że projekt trafił do Sejmu już trzy miesiące temu, do dziś nie rozpoczęto żadnych prac merytorycznych. W tym tygodniu (11-13 września) ma być ostatnie posiedzenie Sejmu tej kadencji, ale w planach nie ma tego projektu. Podobnie sytuacja wygląda z projektem ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika, który jest ściśle związany z projektem ordynacji podatkowej. Oba projekty pojawiły się w Sejmie 4 czerwca. Posłowie przeprowadzili tylko pierwsze czytania i 4 lipca skierowali je do komisji finansów. Ta przekazała je niżej, do podkomisji, która tylko raz się nimi zajęła. Na posiedzeniu 17 lipca omawiała możliwy harmonogram prac, lecz niczego nie ustaliła.