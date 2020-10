Nie ma zmiłuj. Będzie nowy podatek

Głosami posłów koalicji rządzącej Sejm uchwalił obciążenie spółek komandytowych podatkiem CIT. Apele biznesu wyrzucono do kosza.

Stało się. W środę Sejm głosami 232 posłów Zjednoczonej Prawicy przegłosował rządowy projekt nakładający podatek dochodowy na spółki komandytowe. Przeciwko było 215 posłów opozycji, którzy próbowali zrealizować prośbę wielkiej koalicji organizacji przedsiębiorców o odrzucenie projektu w całości. Niestety wniosek ten przepadł. Posłowie koalicji rządzącej nie mieli też litości dla szeregu ważnych poprawek opozycji jak chociażby opóźnienie wejścia podatku do 1 stycznia 2022 r.

Kilka dni temu pod auspicjami Konfederacji Lewiatan zawiązała się nieformalna wielka koalicja organizacji biznesowych (ponad 120 zrzeszeń i konkretnych firm) która zaapelowała do parlamentu o odrzucenie projektu rządowego. Zdaniem ekspertów, doprowadzi on jedynie do eliminacji z rynku spółek komandytowych i nie przysporzy dodatkowych pieniędzy dla budżetu państwa (resort finansów liczy na prawie 2 mld zł rocznie).

Jan Sarnowski, wiceminister finansów, próbował w Sejmie bagatelizować ryzyka dla spółek komandytowych.

- Dzięki obciążeniu podatkiem CIT spółki komandytowe nie będą wykorzystywane do unikania opodatkowania, przede wszystkim poprzez transfery za granicę. Jednak zmiana będzie niekorzystna może tylko dla kilkunastu procent spółek. 75 proc. z nich dostanie preferencyjną stawkę CIT wysokości 9 proc., gdy zysk nie będzie wypłacany udziałowcom – mówił Jan Sarnowski.

Eksperci jednak są przekonani, że rządowi chodzi tylko o efekt fiskalny w postaci dodatkowych wpływów budżetowych. Ostrzegają, że nowy podatek jedynie zabije te spółki bo efektywne opodatkowanie CIT-em może sięgnąć nawet 38 proc.

Sejm uchwalił projekt w wersji przedstawionej przez rząd. Podatek wejdzie 1 stycznia 2021 r. jednak dla chętnych od 1 maja 2021 r.

Obecnie w Polsce jest 40,5 tys. spółek komandytowych.