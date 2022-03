Nikiel kolejny raz spadł o dopuszczalny limit

Po raz czwarty z rzędu notowania niklu na Londyńskiej Giełdzie Metali spadły o dopuszczalny dzienny limit. Rynek wyprzedażą i odwrotem zareagował wpierw na bezprecedensowy wzrost kursu, a następnie zawieszenie obrotu tym metalem, informuje Bloomberg.

Wycena metalu spadła kolejny raz o 15 proc. schodząc do poziomu 31 380 USD za tonę. Taki pułap porównywalny jest z notowaniami niklu na giełdzie w Szanghaju. Kurs zbliża się też do ważnego poziomu 30 tys. USD/t, który zdaniem analityków pozwoli „wrócić do normalnego handlu”.