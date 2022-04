Inwestorzy wycenili jesienią producenta związków stosowanych m.in. w wyświetlaczach na 41 mln zł. Kurs w dniu debiutu na NewConnect wzrósł dwucyfrowo.

Noctiluca pojawiła się na NewConnect jako 383 spółka, a w tym roku siódma, i może zaliczyć debiut do udanych. Kurs sięgnął 36 zł, co oznacza wzrost o ok. 30 proc., a maksymalnie płacono za akcje 39 zł. Wartość obrotów przekracza 2 mln zł.

W wolnym obrocie jest 41,6 proc. akcji spółki. Jej największym udziałowcem (38,5 proc.) jest Synthex Technologies, z którego została wydzielona jako oddzielny podmiot. Dotychczas pozyskała od ponad 100 inwestorów 8,7 mln zł, z czego 3,5 mln zł we wrześniu 2021 r. Uczestnicy rundy płacili 28 zł za walor, co przełożyło się na 41 mln zł wyceny. Noctiluca pracuje nad nową generacją organicznych emiterów światła do zastosowania w panelach OLED, m.in. w wyświetlaczach. W tym roku spodziewa się pierwszego wdrożenia w Europie, jednak zdecydowanie większe nadzieje wiąże ze współpracą z LG Display. Koreański potentat na globalnym rynku OLED będzie testował materiały polskiego start-upu z zamiarem ich docelowego użycia we własnych produktach. „Tworzymy kluczowe składniki urządzeń, z których korzysta każdy z nas. Popyt na smartfony, tablety, telewizory czy urządzenia wearbles nie będzie malał, wręcz przeciwnie. Technologia OLED już staje się wiodąca. A to dopiero początek dla kolejnej generacji elastycznych, giętkich wyświetlaczy wymagających emiterów i innych związków o najwyższych parametrach” – mówi cytowany w komunikacie Krzysztof Czaplicki, członek zarządu Noctiluki. Konkurencja dużo droższa: Noctiluca, w której zarządzie zasiada Krzysztof Czaplicki, zamknęła ostatnią rundę na 3,5 mln zł przy wycenie 10,5 mln USD. Zapewnia, ze to bardzo atrakcyjny poziom, ponieważ firmy Kyulux i Cynora, z którymi się porównuje, zbierają wielokrotnie większy kapitał przy wycenie 200-250 mln USD. Marek Wiśniewski