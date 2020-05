Emilewicz: powstanie fundusz dopłat do oprocentowania dla firm w kłopotach

Fundusz dopłat do oprocentowania Banku Gospodarstwa Krajowego - to jedna z propozycji nowych rozwiązań tarczy antykryzysowej, których szczegóły zostaną przedstawione do piątku, zapowiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas wtorkowej konferencji prasowej. Zostanie na ten cel przeznaczone ponad 270 mln zł.