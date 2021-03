OC kierowcy z polecenia. InterSafe podzieli się prowizją

W Polsce dystrybucja ubezpieczeń jest zdigitalizowana w niewielkim stopniu – sprzedaż odbywa się głównie przez agentów. Od wielu lat transformację cyfrową próbują przeprowadzić ubezpieczyciele direct i porównywarki, jak np. Punkta, Rankomat, czy Mubi. Nie jest to jednak transformacja bez problemów. Dlaczego? Powodów jest wiele, m.in. przyzwyczajenie klientów do tradycyjnych sposobów sprzedaży czy też nierówne traktowanie kanałów offline i online przez towarzystwa. Na rynek wchodzi nowy gracz - InterSafe, który zapowiada, że będzie sprzedawać polisy młodym ludziom przez aplikację. Nie będzie mu łatwo, gdyż przeciętny Polak kupuje ubezpieczenia maksymalnie kilka razy w roku, co nie zachęca do pobrania aplikacji. Ponadto młodzi kierowcy często nie posiadają samochodów na własność, a nawet jeśli, to są grupą klientów o podwyższonym ryzyku, co istotnie wpływa na cenę polisy. Jeśli chodzi o pomysł dzielenia się prowizją z klientem oraz program rekomendacji peer to peer, to są to narzędzia już stosowane przez polskie porównywarki z różnym rezultatem. Pozostawia to również pytania o model biznesowy spółki. Ciężko będzie start-upowi zawojować w ten sposób rynek. Niemniej kibicuję mu, gdyż każde działanie w celu ucyfrowienia branży jest potrzebne.