Od 10 tys. do ponad 17 mln pasażerów

85 lat temu statki powietrzne, dla obsługi których zbudowano lotnisko na Okęciu, były niezwykłym i wprost niewyobrażalnym środkiem transportu.

Dziś samoloty przylatują na Lotnisko Chopina w Warszawie i wylatują z niego w różne strony Polski, ale o wiele częściej w różne strony świata i docierają do najdalszych zakątków globu.

Okęcie to największe lotnisko w Polsce, które obsługuje rocznie miliony pasażerów, a znajduje się zaledwie 8 km od centrum Warszawy. Z roku na rok, z myślą o lepszej obsłudze pasażerów linii lotniczych, zmieniają się rozkład lotów oraz siatka połączeń. Z warszawskiego lotniska można udać się bezpośrednio m.in. do USA, Dubaju czy Sri Lanki.

Początek aeroportu

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. łączyło się z podjęciem decyzji o likwidacji lotniska cywilno-wojskowego na warszawskim Polu Mokotowskim i budowie zamiast niego trzech nowych lotnisk: wojskowego na Okęciu, cywilnego na Gocławiu i sportowego na Bielanach. W planie regulacyjnym Warszawy z 1926 r. na nowe lotnisko przeznaczono tereny o powierzchni 285 ha na Okęciu.

Początkowo port lotniczy na Okęciu obsługiwał 10 tys. pasażerów rocznie. Dziś ta liczba wzrosła do kilkunastu milionów rocznie. W sezonie przekracza kilkanaście tysięcy pasażerów dziennie. Na tym nie koniec — Lotnisko Chopina czekają dalsze zmiany. W najbliższych latach stanie się hubem — portem przesiadkowym przypominającym duże, zachodnie lotniska. [FOT. ARC]

Projekt budowlany lotniska oparto na nowoczesnych, jak na tamte czasy, rozwiązaniach francuskich. Przewidywał on lotnisko w kształcie koła, elipsy lub wieloboku, z centralnie położonym polem wzlotów i otaczającą go infrastrukturą (hangary, budynki administracyjne i magazyny). Od 1931 r. na budowane na Okęciu lotnisko zaczęto przenosić z lotniska mokotowskiego 1 Pułk Lotniczy. W 1932 r. przy nowym lotnisku powstała stacja meteorologiczna.

Choć początkowo planowano uruchomienie na Okęciu lotniska wojskowego to, z powodu planów częściowego zabudowania Pola Mokotowskiego podjęto decyzję o przeniesieniu na Okęcie także ruchu pasażerskiego. Miała to być dla lotniska cywilnego lokalizacja tymczasowa, do czasu wybudowania nowego lotniska na Gocławiu.

Już od 1933 r. w północnej części lotniska działała stacja meteorologiczna. Wokół lotniska na Okęciu szybko powstał klaster przedsiębiorstw związanych z lotnictwem, m.in. Wytwórnia Płatowców należąca do Państwowych Zakładów Lotniczych, Polskie Zakłady Škody, później przekształcone na Wytwórnię Silników PZL, Doświadczalne Warsztaty Lotnicze, a także Instytut Techniczny Lotnictwa. Latem 1934 r. oddano do użytku szeroką ul. Żwirki i Wigury, obsadzoną zachowanymi do dzisiaj lipami. Ulica ta połączyła port lotniczy z ul. Wawelską i centrum Warszawy.

29 kwietnia 1934 r. prezydent Polski Ignacy Mościcki uroczyście otworzył Port Lotniczy Warszawa-Okęcie z terminalem, który przejął ruch pasażerski z lotniska mokotowskiego. Realizacja inwestycji pochłonęła 10 mln ówczesnych zł. W uroczystości wzięli też udział m.in. premier Janusz Jędrzejewicz, korpus dyplomatyczny i dyrektorzy siedmiu europejskich linii lotniczych, a mszę świętą odprawił biskup polowy Józef Gawlina. Był to największy cywilno-wojskowy port lotniczy w II RP.

Podczas wojny

We wrześniu 1939 r. od pierwszych godzin wojny lotnisko na Okęciu było celem ataków Luftwaffe. Zbombardowano m.in. pas startowy, hangary i składy paliwa, przerwano działanie sieci wodociągowej i elektrycznej. 8 września 1939 r. niemieccy agresorzy zajęli lotnisko, a następnie prowizorycznie naprawili je na potrzeby korzystania z niego przez Luftwaffe.

W okresie okupacji niemieckiej lotnisko na Okęciu służyło przede wszystkim obsłudze ruchu transportowego. Z tego powodu zbudowano m.in. betonową drogę startową wraz z pomocniczymi drogami kołowania. W 1944 r., przed wybuchem powstania warszawskiego, na lotnisku znajdowało się 56 dział przeciwlotniczych. W przejętych zakładach przemysłowych na Okęciu Niemcy zatrudniali pracowników przymusowych: jeńców wojennych i Żydów.

W październiku 1944 r. po zakończeniu powstania warszawskiego Niemcy rozpoczęli stopniowe niszczenie infrastruktury lotniska. Przed wycofaniem się z Warszawy uszkodzili pas startowy i drogi kołowania. Jednak cywilną komunikację lotniczą z Okęcia wznowiono już w marcu 1945 r. Ze względu na to, że po wojnie zrezygnowano z planów budowy lotniska pasażerskiego na Gocławiu, wzmocnieniu uległa funkcja obsługi ruchu pasażerskiego w porcie na Okęciu.

Kierunek rozwój

W 1962 r. podjęto decyzję o rozbudowie Centralnego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie. Prace zakończono w 1969 r. Oddany wówczas do użytku Międzynarodowy Dworzec Lotniczy był użytkowany aż do 1 lipca 1992 r., gdy otwarto Terminal 1. Wobec nasilającego się ruchu pasażerskiego w 2001 r. ogłoszono przetarg na budowę Terminalu 2. Budowę rozpoczęto dopiero w 2004 r. Ostatecznie Terminal 2 otwarto 7 marca 2008 r. W latach 2010-11 oba terminale połączono, nadając zintegrowanej całości oznaczenie Terminal A.

Od momentu swojego otwarcia w 1934 r. lotnisko nosiło nazwy Port Lotniczy WarszawaOkęcie i Centralny Port Lotniczy Warszawa-Okęcie. Patrona, czyli Fryderyka Chopina, otrzymało w 2001 r., a w 2010 r. zostało zarejestrowane w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego jako Lotnisko Chopina. Potocznie nazywane jest jednak Okęciem ze względu na swoje położenie.

Od 2012 r. na lotnisko, czyli do stacji Warszawa Lotnisko Chopina, dojeżdża Szybka Kolej Miejska dzięki otwarciu stacji. W 2014 r. modernizacji doczekała się również płyta lotniska — wybudowano nową płytę postojową dla samolotów transportowych i dwie drogi odlodzeniowe oraz dwie nowe drogi kołowania.

Gruntownie wyremontowano krótszy pas startowy lotniska. Jesienią 2013 r. lotnisko na Okęciu znalazło się w pierwszej dziesiątce najlepszych lotnisk „do spania” — przesiadkowych i po raz pierwszy w historii obsłużyło ponad 10 mln pasażerów.

Dalsze zmiany

Dzisiaj Lotnisko Chopina prezentuje nową jakość i nie przypomina już dawnego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie. Zmodernizowane elementy infrastruktury i wyposażenia lotniska, w tym obecnych terminali, tworzą nowoczesny pod względem architektonicznym i organizacyjnym obiekt. Bogata infrastruktura handlowa i usługowa oraz parking sprawiają, że podróżowanie z Okęcia jest komfortowe.

